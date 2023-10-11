直播预告：换季腹泻高发 如何守护宝宝肠道健康

随着季节变化，天气时冷时暖，肠道爱“闹脾气”，儿童也容易出现腹泻问题。如何处理和预防腹泻，守护宝宝肠道健康，很多家长也有困惑。

2023年10月13日10:00-11:00，首都医科大学附属北京友谊医院儿科主任医师崔红将做客直播间，就宝宝肠道健康等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

崔红，首都医科大学附属北京友谊医院儿科主任医师、教授，博士毕业，博士研究生导师、博士后指导老师，享受国务院政府津贴。兼任首都医科大学儿科联合教研室主任，从事儿科临床、教学、科研工作39年，救治了大量儿科危重症病人，特别是对新生儿疾病的诊断与治疗具有较高水平，擅长于新生儿重症监护和危重新生儿，尤其是早产儿的出院后管理，以及中西医结合治疗小儿感染和呼吸及消化系统疾病等。

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