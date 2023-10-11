一上班就倍感压力？5招积极应对“职业紧张”

编者按：小长假结束，人们重新投入到了紧张的工作当中。面对工作任务，一些人却感觉无精打采，做什么都提不起兴趣，焦躁、抑郁、工作频频出错，甚至出现内分泌紊乱、心血管疾病等。这个时候要当心，很可能是“职业紧张”找上了门。

来源：中疾控微信公众号

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