大家人寿：开展“让爱回家”行动 护航百姓美好生活

在事业顺遂、衣食无忧的时候，作为风险平滑机制的保险，经常被搁置于房间的某个角落。然而随着时间的推移，珍贵的保障也可能被其投保人慢慢遗忘了。忘记了保障范围，甚至都不记得有几份保单。

这种情形几乎无时无刻不在发生着，行业内司空见惯，并冠以专属名称——失联保单。每一份保障都承载着一份信任。消费者或许会遗忘，代理人可能会更换，但保险公司必须坚守着这份承诺。

早在2021年12月，大家保险便发布了“回家的路”微电影，在全国范围内寻找受让自安邦保险的失联保单的主人。无数个日日夜夜，一份份失联保单陆续回家，但大家保险并未止步，并于在今年第三届客服节期间，继续开展“让爱回家”寻找老客户活动。

让失联的保单回家需要保险大爱，需要保险公司的责任与担当，更需要保险公司的实力，毕竟这是让爱传递的基石。就大家保险而言，2019年受让安邦保险业务，并由中国保险保障基金有限责任公司、上海汽车工业(集团)有限公司、中国石油化工集团有限公司共同出资设立以来，始终以“因责任而生，守护大家美好生活”为使命，以能力建设推动公司高质量转型发展，用心用情用力做好保险服务工作，以实际行动回馈社会。

经过四年的实践累积，大家人寿建立起一支以绩优代理人为代表的"高知、高能、高产"代理人队伍,为客户提供高品质的服务和产品，也使得大家人寿决心继续开展找回失联老客户，即“让爱回家”活动，因为公司坚信如今已经有人力并且有能力可以将这批回归的客户服务好。

如今的大家保险锚定养老战略，持续以养老为战略突破口，通过布局城心医养、旅居疗养、居家安养等产品线，创立“大家的家”专业养老品牌，致力于成为“全场景、全方位、全生命周期”的养老保障和服务提供者，为每一个家庭提供专业保险和养老服务解决方案。

在“让爱回家”活动持续展开的过程中，大家人寿还找回了一批因各种原因忘记缴纳保费而导致保单失效的客户。为尽快帮助他们恢复保障，公司还特别提供了免息复效保单的相关举措，避免保障中断。

公开数据显示，截至2022年底，大家保险境内外总资产已达1.2万亿元，累计为4011万名客户提供保险服务。这就是一家有实力的保险公司，秉承着“以客户为中心”来找回失联客户所做的各种尝试。

如上种种，只是大家保险近年来专业专注服务每一位保险客户的缩影，不管时代如何变迁，消费者如何变迁，大家保险，始终秉持着“善心、公心、匠心”的核心价值观，坚定践行着“坚守合规、尊重规律、服务立司、专业立身”的经营理念，只为让每一张保单都可发挥其应有价值，护航百姓美好生活。

目前，大家人寿的“让爱回家”寻找老客户活动正在进行中，如果您曾经购买过安邦保险的保单，也欢迎主动与身边大家人寿代理人联系或致电官方客服电话，让这份承诺和服务延续，让爱回家。