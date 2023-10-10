新药物组合可“饿死”胰腺癌

科技日报北京10月9日电 （记者张佳欣）美国纽约大学朗格尼健康中心的新研究发现，通过阻止癌细胞获得燃料，一种新的药物组合安全地限制了小鼠胰腺癌的生长。相关论文9日在线发表于《自然·癌症》杂志。

该发现揭示了胰腺癌细胞如何寻找替代燃料来源，以避免饥饿并保持生长。当由血液供应的氧气、血糖和其他资源变得稀缺，快速生长的胰腺肿瘤密度越来越高，会切断自身的血液供应。在这种环境下，转换“燃料”的能力导致了胰腺癌的致命性。胰腺导管腺癌（PDAC）细胞使用谷氨酰胺酶将氨基酸谷氨酸转化为谷氨酰胺，这种形式可作为燃料以维持肿瘤的快速生长。新药物组合旨在防止PDAC细胞发生这种转换。

DRP-104是一种肿瘤靶向前体药物，它通过模仿谷氨酰胺来让癌细胞饥饿，谷氨酰胺广泛抑制所有使用谷氨酰胺的代谢途径。

在当前研究中，单独使用DRP-104治疗可降低胰腺癌小鼠模型中PDAC的生长速度。重要的是，研究团队还发现，DRP-104导致PDAC细胞陷入代谢危机，然而，PDAC细胞通过一种称为细胞外信号调节激酶（ERK）的蛋白质增加信号传导，可弥补谷氨酰胺代谢的损失。

当该团队将DRP-104与一种阻断ERK信号通路的现有药物曲美替尼结合使用时，与单独使用DRP-104治疗相比，进一步提高了胰腺癌小鼠模型的生存率。

研究人员表示，这些药物已进行了临床试验，如果被证明有效，最终可能改善患者的治疗结果。未来，研究团队将了解谷氨酰胺的拮抗作用如何影响胰腺癌中其他适应性营养物的清除机制，以及这些机制是否也可以成为治疗靶标。

【总编辑圈点】

癌细胞需要的营养和代谢方式，与正常细胞显著不同，因此医学界早就想通过改变营养环境，饿死癌细胞。但是癌细胞非常狡猾和顽强，它能适应恶劣环境，还能休眠，风头一过再跳出来行凶。因此还没法简单地给肿瘤“断粮”。然而，通过实验摸索，我们已经能在许多具体场景下逆转肿瘤生长的势头。饿不死它，也要饿瘦它。