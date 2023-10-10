肠癌治疗新靶标“现形”

科技日报北京10月9日电 （记者刘霞）澳大利亚奥莉维亚纽·顿-约翰癌症研究所科学家在6日出版的《科学免疫学》杂志上发表论文称，他们发现了预防和治疗肠癌的新靶标：TCF-1分子。研究表明，删除免疫细胞内的TCF-1时，会导致肠癌肿瘤显著减少。这是迄今首个此类研究，为开发靶向联合免疫疗法以更有效地治疗肠癌奠定了基础。

免疫疗法是目前最有前景的癌症治疗新方法之一，它涉及提高免疫细胞识别和清除癌细胞的能力，但只有不足10%的癌症患者对目前的免疫疗法有反应。为此，人们迫切需要发现更有效的肠癌疗法并改进癌症筛查，特别是针对早发性肠癌。

最新研究表明，大肠内一组重要的免疫细胞γδT细胞对预防肠癌至关重要。γδT细胞是人类肠道中的防御者，它们不断巡逻和保护肠道上皮细胞，是抵御潜在肠癌威胁的“战士”。

研究人员在分析肠癌患者的样本时发现，当肿瘤中存在更多γδT细胞时，这些患者的预后会更好，存活率也会提高。他们还发现，与肠道其他区域相比，大肠中微生物组的数量和多样性导致γδT细胞上名为TCF-1的分子浓度更高，这种分子会抑制γδT细胞抵抗肠癌的能力。当他们使用临床前模型删除γδT细胞中的TCF-1时，会从根本上改变这些免疫细胞的行为，导致肠癌肿瘤显著减少。

研究团队表示，这一发现为了解肠道中的微生物组和免疫细胞如何相互作用带来了新的可能性，有望催生新策略来降低肠癌风险，更好地筛查肠癌。