中体“着陆器”或是癌症扩散载体

科技日报北京10月9日电 （记者张梦然）一种称为中体残余物的小细胞气泡，曾被认为是细胞的“垃圾桶”，但实际上，中体残余泡也能装载有效遗传物质，具有改变其他细胞命运的能力，甚至包括将其变成癌细胞。据发表在最新一期《发育细胞》杂志上的研究，美法联合团队跟踪分析了细胞分裂后释放的中体残余泡的内容及其相互作用。结果表明，中体是癌症在全身扩散的载体。

美国威斯康星大学麦迪逊分校遗传学家阿娜·斯科普表示，当一个细胞分裂成两个细胞时，这个有丝分裂过程的结果不仅仅是两个子细胞，这让许多人感到惊讶。一个细胞其实会分裂成3个部分：两个细胞和一个中体残余泡。

人们一度认为中体是细胞分裂后死亡或回收的地方。但其实，中体是细胞用来交流的小信息包。

斯科普称，中体残余非常小，尺寸是一微米。它就像一个小月球着陆器，可远离有丝分裂的部位进入血液，然后“降落”在另一个很远的细胞上。

许多中体残余泡被分裂出来的子细胞重新吸收，但那些“降落”在遥远表面的，就可能会被第三者吸收。如果该细胞吞噬了中体，它可能会假装这是自己的，从而错误地开始使用封闭的RNA。

凭借这一发现，研究人员或可更轻松地从细胞培养基或血清中分离中体结构，从而改善癌症诊断。未来的研究有望利用中体RNA的力量，将药物输送到癌细胞或防止它们分裂。