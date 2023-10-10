孕激素或永久重塑女性大脑

科技日报北京10月9日电 （记者张佳欣）成为母亲在生理和心理层面上都是一个变革性的事件。怀孕时，荷尔蒙充斥身体，引起生理和行为变化。英国弗朗西斯·克里克研究所对小鼠的研究表明，雌二醇和孕酮这两种妊娠荷尔蒙通过附着在大脑中的受体上，重塑了大脑中一些神经元的结构，为小鼠的“妈妈”身份或母性行为作好准备。相关论文发表在最新一期《科学》杂志上。

众所周知，未交配过的雌性啮齿动物与幼崽没有太多互动，但成为母亲后，它们却把大部分时间都花在照顾幼崽上。人们认为，分娩时释放的激素对于这种母性行为的发生最为关键。

为了探索这些影响，研究小组将怀孕小鼠的行为与未怀孕小鼠的行为进行了对比。然后，他们在下丘脑（大脑的协调中心）中发现了一组特定的神经细胞，这些细胞与养育行为有关。研究人员在这些神经细胞内发现了大量与雌激素和黄体酮结合的受体分子。移除怀孕小鼠的这些细胞似乎会阻碍典型的养育行为。

在这种特定情况下，由于黄体酮与其受体结合，会产生所谓的树突棘（神经元信息接收区域上的微小突起）。这些棘吸引新的输入到这些神经元上，改变它们融入大脑网络的方式。

换句话说，黄体酮间接刺激了新神经元通讯部位（即突触）的发育。研究人员指出，有趣的是，这些变化是持久的，并且似乎永久地重塑了大脑。这表明怀孕可能导致女性大脑的长期重新“布线”。

研究人员认为，在人类怀孕期间，大脑也可能以类似的方式重新连接，因为相同的荷尔蒙变化可能会影响大脑的相同区域。

研究人员表示，女性身体在怀孕期间会发生变化，为养育后代作好准备。其中一个例子是产奶，它在分娩前很久就开始了。新研究表明，这种准备工作也在大脑中进行。