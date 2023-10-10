秋季为何更显天朗气清？

进入秋季，我国很多地方会迎来一段天高云淡、空气清新的日子，人们感觉舒适惬意。那么，秋季为何更显天朗气清呢？

秋季，北方南下的冷空气逐渐加强，南方输送的暖湿气流逐渐减弱，空气中的水汽含量下降，同时受到副热带高压系统的影响，盛行的下沉气流降低了出现降水的可能性，晴空万里的天气开始多了起来。

另外，经过了此前雨季降水的洗刷，空气中尘埃等粒径较大的颗粒物数量减少，大气透明度提升，对阳光中较长波长的光的散射能力下降，蓝紫光的散射比例有所增加，让秋天的天空看起来更蓝、更高远，有一种天高云淡的感觉。而且，随着太阳辐射热量下降，气温逐渐降低到人体感觉较为舒适的区间，空气中的湿度也会明显下降，此时便令人感觉舒适、神清气爽。

秋季日照时间和日照强度比多雨的夏季有所增加，更加有利于作物的光合作用。同时，秋季晴朗的夜空会出现明显的晴空辐射降温，导致夜间气温较低，昼夜温差较大，减少了植物的呼吸消耗，因此这一时期作物的营养物质积累很快。另外，空气中水汽含量较低，天气干燥，有利于植物种子的脱水成熟。但随着气温下降，会出现秋露和秋霜，其中第一次秋霜也就是“初霜冻”，一般会影响尚未成熟的秋收作物和未收获的露地蔬菜等。因此，入秋后各地就要做好相关防范工作。

当然，不同地区出现这样天气的时间不同。由于冷空气自北向南推进，副热带高压逐渐南退，各地受副热带高压控制和影响的时间不同，不同地区的天气状况差异较大。

除了天朗气清令人欣喜，秋天色彩缤纷，美景如画，也是瓜果收获的季节，让我们一起欣赏享受这个美丽的秋天。

（作者为国家气象中心高级工程师，本报记者李红梅采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年10月10日 14 版）