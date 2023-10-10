露营休闲，安全文明不能忘

走进山林听溪水潺潺，置身山谷看云卷云舒，与孩子一起在户外享受野餐乐趣……如今，露营日益成为广受欢迎的休闲娱乐方式，越来越多人在亲近自然中放松身心、乐享生活。同时，不少地方将音乐会、露天电影院、市集等内容融入露营活动，推出“观星+露营”“赏花+露营”“房车+露营”“旅拍+露营”等各具特色的露营产品，让露营热度持续走高。

从小众爱好到大众风尚，露营给人们带来了新鲜体验，丰富了大众的旅游休闲方式。但与此同时，也出现了一些亟须重视并加以规范的问题。比如，在“露营热”的带动下，一些“野景点”、未开发的“景区”成为热门“打卡地”。再比如，露营时，有人乱停车辆，阻碍交通，对当地群众正常生产生活造成不良影响；有人随意丢弃垃圾，破坏环境；还有人违规使用明火，给森林防火安全带来隐患。这些问题，应该引起足够重视。

露营赏景，安全先行。参加露营活动，安全意识必须放在首位。去年8月，四川省彭州市龙门山镇龙漕沟突发山洪，致多人死伤。龙漕沟本属于地质灾害点位，易发生泥石流、山洪等自然灾害，却在一些平台被标注为“景点”，成为不少人眼中的“网红露营打卡地”。类似事件，值得我们警醒。对露营者而言，帐篷露营地应选择在安全区域，远离森林防火区、防洪区、地质灾害易发区、饮用水水源保护区和野生动物生息繁衍区，并严格遵守户外用火、森林防火和环境卫生等有关规定。同时，还应提高防灾避灾意识，提前了解天气情况，时刻关注安全风险预警和提示信息，做好防雾、防雹、防雷电等方面准备。只有严格遵守各地安全管理规定，筑牢安全底线，才能更好地纵情山水，享受自然之美、露营之乐。

更好地拥抱“诗和远方”，还需守住文明底线。损坏花草树木、随地乱扔垃圾等不文明行为，不仅会对自然环境造成冲击，也会影响其他人的露营体验，阻碍露营行业的发展。在可耐受地面行进和露营、妥善处理垃圾、保持自然原貌、保护野生动物等“环境最小冲击”原则，应当成为露营者的出游准则。保护生态环境，人人有责，也人人可为。培养文明、绿色、安全露营习惯，实现“无痕露营”，自觉做好公共环境卫生维持、公共秩序维护、公共设施规范使用，是厚植文明健康理念、践行绿色环保生活的题中应有之义。

数据显示，去年我国露营经济核心市场规模达1134.7亿元，预计2025年这一数字将升至2483.2亿元，带动市场规模超万亿元。露营经济前景广阔，推动露营旅游休闲实现健康有序发展，一方面，应整治乱象、加强管理，对危险和不文明露营行为进行约束，让露营更安全、更环保、更舒适。另一方面，应在扩大优质供给、完善配套设施、丰富露营产品等方面下更大力气。推动公共营地建设、扩大公共营地规模，提高露营产品品质，加强业态融合创新，露营旅游休闲将在促进旅游休闲消费、培养绿色健康生活方式、便利人民群众就近出游等方面进一步发挥积极作用。

“露营+钓鱼”“露营+沙滩派对”“露营+篝火晚会”……层出不穷的露营新玩法不断丰富着游客的出游体验，拓宽着露营经济的产业链条。夯实安全基石，涵养文明习惯，让露营行业在健康有序的轨道上稳步向前，才能更好满足个性化、差异化、多层次旅游休闲需求，助力实现人民群众对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2023年10月10日 05 版）