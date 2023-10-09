国家卫生健康委：我国儿童青少年心理健康工作取得积极进展

人民网北京10月9日电 （闫妍、陈子源）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍促进儿童心理健康共同守护美好未来有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，心理健康和精神卫生是健康的重要组成部分。儿童青少年的健康成长牵动着每一个家庭的心，加强心理健康的促进工作是儿童青少年健康成长的必然要求。近年来，心理健康和精神卫生工作已经纳入全国深化改革和社会综合治理范畴，国家卫生健康委设立了国家心理健康和精神卫生防治中心，开展了社会心理服务体系建设试点，探索覆盖全人群的社会心理服务模式和工作机制。相关部门、全社会正在共同努力，积极应对儿童青少年心理健康问题。

国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，近年来，国家卫生健康委会同和配合有关部门开展了一系列工作。

第一，加强儿童社会心理服务体系的建设，构建儿童青少年心理健康的服务网络。国家卫生健康委会同有关部门印发《关于加强心理健康服务的有关意见》，其中专门就做好儿童青少年心理健康作出具体部署。同时，国家卫生健康委和中央政法委、教育部等部门在全国开展社会心理服务体系的试点工作。其中，明确将完善教育系统的心理服务网络，以及加强各阶段的儿童青少年心理健康教育、心理辅导和心理支持作为重点来指导试点地区探索完善心理健康体系。截至目前，试点工作取得了积极进展，试点地区96%的村和社区，包括100%的高校和将近95%的中小学都设立了心理辅导室或者社会工作室。

第二，通过强化医疗卫生系统心理健康的服务能力建设，提升儿童青少年心理健康服务的专业化水平。近年来，国家卫生健康委持续加强精神专科医院、综合医院的精神心理科建设。在人才队伍建设方面，持续做好精神科医师的继续教育和转岗培训，不断提高精神科医生的诊疗水平。在规范诊疗方面，制定出台相关诊疗指南和技术规范，规范医疗服务行为。

第三，开展系列专项行动，保障推动各项工作能够落地见效。《健康中国行动（2019-2030年）》，其中有三个专项行动方案，包括心理健康促进行动、妇幼健康促进行动和中小学生健康促进行动，分别从不同的角度对做好儿童青少年心理健康作出了部署。同时，从2021年起，在重大公共卫生项目里设置儿童青少年心理健康促进试点项目，组织开展儿童青少年心理健康促进的社会动员、科普宣传、筛查评估等试点工作，积累经验，不断总结和推广。

李大川还表示，有关儿童青少年心理健康保障机制与服务体系逐步健全，全社会关心重视儿童青少年心理健康的氛围逐渐浓厚。总体而言，我国儿童青少年心理健康的各项工作取得了积极进展，也在不断地提质增面。