哪些因素会对儿童心理健康产生影响？专家详解

人民网北京10月9日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍促进儿童心理健康共同守护美好未来有关情况，并回答记者提问。

会上，首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学首席专家郑毅表示，儿童青少年处于心理健康快速发展时期，内因外因都会引起儿童心理方面的问题。概括起来讲，生物、心理、社会、环境等因素都会对儿童的心理健康产生影响。

郑毅说，内因主要包括在儿童心理发展过程中，认知、情绪和行为等方面的发展可能出现了偏差，出现严重的适应方面的问题，比如认知扭曲、情绪不稳定、抗挫能力较差、心理韧性不足等，都跟儿童生长发展过程形成的问题有关。

“外因主要是来自家庭、学校、社会等环境方面的压力。”郑毅介绍，家庭的因素，包括父母的教育方式、早期教育的适度程度等，比如忽视型、溺爱型、矛盾型教育，或多或少都会对孩子的心理发展带来不同程度的影响。

郑毅说，学校以学习为主，面对学习、同学之间竞争的压力，有的孩子承受能力很强，不成为压力，但有的孩子承受能力弱，就会形成很大的压力。还有社会环境，比如孩子玩的游戏、社会风气等，都会给孩子带来潜移默化的影响。

“所以，儿童青少年心理健康问题的影响是多方面的，是内外因综合影响。”郑毅强调，儿童心理健康的问题如果得不到及时调整和控制，很多儿童时期精神心理方面的障碍会影响终身，首先学习成绩可能会受到影响，甚至出现厌学拒学，有的孩子智力很好，但是就是不敢上学、不去上学，有的情绪出现严重波动，要么是消极，要么情绪暴躁。还有是行为方面，有的出现攻击行为或者自残行为等。

郑毅表示，心理健康问题如果不及时诊断治疗的话会影响终身。以前可能是一个比较优秀的孩子，家里环境、智商水平等各方面都不错，但是由于心理障碍可能就会厌学拒学，不能很好地完成学业，之后整个生活都会出现问题。有些儿童时期的问题也会发展到成年，比如注意缺陷多动障碍，导致成年时出现严重问题，所以早期干预是非常关键的。