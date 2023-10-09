“你说啥？”这个习惯，很可能影响听力

平时你喜欢戴着耳机听音乐吗？一般会连续听多长时间？

日常生活中，很多习惯都会在不经意间影响听力。在总台最新一期《开讲啦》节目中，中华医学会耳鼻咽喉头颈外科分会主任委员、上海交通大学医学院附属第九人民医院院长吴皓介绍：

正常人能听到的声音频率为20赫兹到20000赫兹之间，强度为0分贝至20分贝。为保护听力，连续戴耳机听音乐时间不要超过30分钟，音量最好不要开到最大的三分之二。

节目中，吴皓还分享了不少关于听力的“冷知识”，一起来看。

01

它为什么是最“劳模”的器官？

吴皓介绍，人的听觉从胚胎发育24周开始，一直到老从未停止过工作，堪称最“劳模”的器官。

内耳感受声音的毛细胞就有15000个，每次听到噪声或经历跌倒摔伤等创伤，都会导致毛细胞丢失。

此外，不当的生活习惯也会导致听力受损。吴皓曾接诊过一位患者，因晚上戴耳麦听音乐入睡，音乐播放整晚，第二天就出现双耳听不清的症状。

02

如何及早发现孩子听力问题？

在给幼儿检查听力时，会给小朋友耳朵里塞个小耳机。周围人听不到任何声音，但小朋友会听到什么呢？

吴皓揭秘，这个检查其实是一种自动反馈，是耳科医生的筛查手段。“小朋友会听到‘嘀’的声音，接收到声音后，耳朵里会自动形成反馈。”

吴皓介绍，新生儿听力筛查是及早发现听力问题的最佳方法。多年来，他和团队尝试在产房展开大规模新生儿听力筛查。

从2001年至2010年，新生儿听力筛查走向全国。在产房筛出问题后，马上给予助听器、人工耳蜗等干预治疗，使全国新生儿听力筛查覆盖率从2008年的29.9%提高到2016年的86.5%，诊断和干预年龄显著提早。

2019年起，吴皓和团队又开展了听觉脑干植入手术，进一步提高先天性耳聋的听觉重建效果。

节目现场，吴皓还收到了一张十分特别的纸条，上面写道：

“尊敬的吴院长，您好，我叫古松卡西。因为您的帮助，我现在不仅会说话，还会写字，跟别人沟通基本没有问题。谢谢您帮我做手术，让我听见声音，让我学会说话，让我和这个世界有了更亲密的联系……”

14年前，吴皓给当时年仅5岁的古松卡西做了手术，这也是西藏第一例人工耳蜗手术。看着如今已然亭亭玉立的卡西，吴皓不禁眼眶湿润。

古松卡西还为吴院长准备了一份礼物表达感谢——一串天珠，寓意“扎西德勒，好老师”。吴皓十分感动地说：“当年在做手术时，我们就期盼着将来她可以正常上学，走入社会。今天，这个愿望终于实现了。”

从2009年到西藏进行新生儿听力筛查推广，并开展西藏第一例人工耳蜗手术，14年里，吴皓先后六赴拉萨。此次节目录制，落地西藏后，他仍第一时间赶到医院做义诊。

从医20多年来，吴皓只做一件事，就是让天下无“哑”。现在，随着医学进步，许多先天性耳聋的孩子得到了尽早干预，“十聋九哑”这句话正在被推翻。

如今，我国听觉障碍儿童已大幅减少。吴皓的最大愿望，就是有一天聋哑学校能全部关掉，让所有人听清世界。