广东建立三级心血管病防治体系 心脑血管事件监测点实现全覆盖

中新网广州10月8日电 (记者 蔡敏婕)10月8日是第26个“全国高血压日”。广东省卫生健康委员会发布消息称，截至目前，该省建立了涵盖61家医疗机构在内的省市县三级心血管病防治体系。与此同时，心脑血管事件监测点已实现21个地市全覆盖，为制定全省心血管病防治政策提供科学依据。

在未使用降压药物的情况下，非同日3次测量收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg，可诊断为高血压。高血压是冠心病、脑卒中、慢性肾脏病等疾病的高危因素。

广东省持续推进全省心脑血管疾病防治工作，2016年，该省成立广东省心血管病中心，逐步推进全省心血管病防治体系建设。2022年以来，广东省、市级心血管病中心专家通过下基层活动，开设义诊及帮扶带教，已培训基层人员约1.7万人次。

同时，广东省开展心血管病及其危险因素监测。目前，该省心脑血管事件监测点已实现21个地市全覆盖，2020年，摸底调查了10个县区1.2万名心血管疾病患者，为制定全省心血管病防治政策提供科学依据。

此外，广东省陆续开展了“心血管病高危人群早期筛查和综合干预项目”“广东省基层医疗卫生服务机构高血压糖尿病防治规范项目”和“广东省高血压、高血糖、高血脂‘三高共管’试点工作”，不断提升相关患者的防控知识知晓率、治疗率和控制率，积极探索以患者自我管理为主、医生治疗管理为辅的高血压疾病管理模式。

广东省心血管病中心相关负责人表示，一旦确诊高血压病，需在医生指导下，规范化进行治疗。若长期未控制高血压，一直处于未达标状态，随着年龄的增长，将导致重要脏器，如心脑肾等，产生严重并发症。

高血压患者需定期监测血压，动态了解自身血压数值和是否达标，坚持健康生活方式，遵嘱长期规范服药，养成自我管理意识。