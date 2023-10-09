中国学者获最新研究成果：七成乳腺癌患者或因“分型治疗”受益

中新网上海10月8日电 (记者 陈静)在乳腺癌患者中，临床上近七成初诊患者和超过半数的复发转移患者罹患的是腔面型乳腺癌。

记者8日获悉，中国的学者们历时5年攻关，率先绘制“腔面型乳腺癌多组学全景图谱”，并提出“复旦腔面四分型”基础上的精准治疗策略。这将改变以往腔面型乳腺癌治疗“一把尺子衡量一群人”的治疗困境，有助于临床专家对患者“分类而治”。未来，大部分乳腺癌患者有望获得“分型而治”，从而进一步提升疗效。

复旦大学附属肿瘤医院邵志敏、江一舟教授团队，联合复旦大学生命科学院和人类表型组研究院、上海市生物医药技术研究院的研究人员攻关取得的成果发表在最新的国际知名期刊《自然？遗传学》(Nature Genetics)。

“内分泌治疗是腔面型乳腺癌主要治疗手段之一。但我们经常会看到临床表现非常相似的患者，同样是吃内分泌药，有的就可以长期控制疾病，有的就会在不同的时间点出现内分泌耐药和复发转移。”邵志敏教授当日接受采访时说，“因此，只是简单地加减治疗强度和时间并不能有效提高疗效，而是应该更精细地分类，给患者个体化的治疗方案。”

研究团队综合生物信息大数据特征，将腔面型乳腺癌精准划分为4个亚型：经典腔面型(SNF1)、免疫调节型(SNF2)、增殖型(SNF3)和RTK驱动型(SNF4)。据悉，基于多维大数据系统提出的腔面型乳腺癌分类标准此前未见报道。这为实现腔面型乳腺癌精准治疗和“一患一策”的临床实践奠定了重要基础。

此后，邵志敏教授团队根据腔面型乳腺癌各亚型的特点，提出了“腔面型乳腺癌分子分型基础上的精准治疗策略”。来自复旦大学附属肿瘤医院和国内多个医院众多腔面型乳腺癌用药和疗效的真实世界数据进一步证实：腔面型乳腺癌“复旦分型”可以很好地预测不同药物的治疗效果。

据了解，目前，邵志敏教授带领复旦大学附属肿瘤医院乳腺癌多学科团队已启动了多项针对腔面型乳腺癌的精准治疗临床试验，希望在进一步验证“分型精准”策略的同时，尽快使研究成果服务于患者。