“解锁”新场景 催生新需求——中秋国庆假期消费新热点观察

感受与热门IP形象互动的新潮，体验“穿越”到古代市集的国潮，赶一场杭州亚运会的热潮……刚刚过去的中秋国庆假期，各地消费市场热点纷呈。记者在北京、长沙、杭州等地走访发现，相比餐饮、购物等传统消费，越来越多的消费新场景“解锁”，吸引消费者“打卡”，催生新的需求空间。

新潮主题，吸引年轻群体

与热门IP形象互动合影、近距离体验潮玩制作过程、在童话氛围中品尝特色美食……在北京朝阳公园内，开园不久的泡泡玛特城市乐园在中秋国庆假期成为“爆款”，节日期间累计接待游客数万人次。

在这里，游客可一站式享受潮玩主题游乐体验和服务。“一进来孩子就说这里好漂亮！”游客孙女士带孩子来逛，被园内五彩缤纷的色彩吸引。“除了用餐，还会带孩子去挑一些周边产品。”

“大家可以与IP人物互动、观看沉浸式表演、轻松愉快地用餐，拥有美好的体验。”泡泡玛特城市乐园总经理胡健说，持续投入把IP做深做厚，为消费者提供更多线下与IP形象互动的机会，是泡泡玛特打造乐园的核心目的。

位于北京朝阳门外的THE BOX朝外|年轻力中心，空中篮球场、滑板场、小坡剧场、户外市集与有着几百年历史的东岳庙琉璃牌楼遥相呼应。这是由北京市朝阳区政府、朝阳文旅集团联合URF盈展集团共同打造的城市更新项目，在这里，“中国货+时尚潮”成为年轻人的消费主流，假期日均客流量达到5万人次，营业额接近1500万元。

“通过洞察当代年轻人生活方式和消费需求，打造全新的社交平台，希望年轻人可以在这里找到自己的乐趣。”URF盈展集团首席运营官司徒婉雯说，未来这里将不断与时尚、潮流、艺术、音乐和户外品牌合作，在不同的体验场景中建立与年轻人的联系。

国潮风尚，彰显文化活力

走进湖南省长沙市天心区五一商圈一家商场负一层的潭州市集，映入眼帘的是明黄色古风灯笼、木拱桥、水车、牌坊，仿佛把人带入古代繁华夜市，有种“一步千年”的感觉。中秋国庆假期，这里举办了传统鱼龙巡游、拜月仪式等活动。

不少身穿汉服的游客或手持团扇身姿摇曳，或在“校场”体验弯弓射箭，或端着一碗臭豆腐大快朵颐。据统计，潭州市集假期接待游客12多万人次，日均客流量较节前周末增长50%以上，店铺销售额增长近七成。

市集里备受欢迎的角色扮演游戏将故事背景设定于宋代，玩家可选择书生、捕快、侠客等不同角色，沉浸式参与“破案”“科举考试”等项目。角色扮演游戏的导演刘以宁说，假期每天有30多人参加游戏，角色由之前的3种增加到6种，玩家能有更丰富的体验。

游客在潭州市集里体验射箭。新华社记者白田田 摄

类似的国潮消费场景不在少数。在长沙天心阁公园，着一身汉服、放一盏河灯、张一把弯弓、品一抹糖霜等沉浸式玩法，让游客感受中秋佳节的古风古韵；在长沙美食地标“文和友”，照相馆摄影师、理发店老板等10多个NPC（非玩家角色）带领顾客，在复古街区里感受老长沙文化。

长沙市天心区文化旅游体育局局长张灵说，当前消费者更加青睐有文化积淀、国潮设计、科技体验的场景，加强历史文化的诠释和活化，将催生更多体验新奇的文旅消费项目。

亚运热潮，释放赛事红利

中秋国庆假期正值杭州亚运会举办，亚运特许商品受到追捧。记者在杭州湖滨步行街一家亚运特许商品零售店内看到，不少顾客的购物篮里放满了各种等待结账的商品，收银台前排起长队。店内工作人员说，纪念币、手办、文具等深受大家喜爱，一些货品上架不久就销售一空。

“最近亚运徽章非常火，在微信朋友圈里，交换、收集、展示徽章成了新时尚，我也给家人、朋友买几枚凑个‘热闹’。”家住杭州的李女士告诉记者，这个假期里她消费最多的几笔支出，基本都用在了购买亚运周边产品上。

杭州一家亚运特许商品零售店内，顾客正在挑选商品。新华社记者顾小立 摄

从特许商店到主题旅游线路，亚运热潮催生一批消费新场景。节假日期间，杭州市文化广电旅游局推出100条亚运主题旅游线路、50个亚运人文体验点；推出“文艺秀全城·赋美迎亚运”文艺赋美展演活动，街舞、音乐会等演出在赛场周边、景区入口、商场街区轮番上演。

杭州市文化广电旅游局有关负责人介绍说，从10月10日起，杭州还将派发第三期40万份“亚运文旅大礼包”，每份包含“景区畅游、地铁畅行、电话畅聊”等权益。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林说，亚运会举办对文化消费的拉动意义较为明显，杭州和浙江在全球知名度提升，有助于吸引更多体育赛事、音乐会、艺术展览来此举办，亚运经济红利有望长期持续释放。（记者白田田、杨淑君、孙蕾、顾小立）