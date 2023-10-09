让社区图书馆吸引更多人

近年来，全国各地积极打造“10分钟阅读圈”“15分钟阅读圈”，推进城市阅读公共设施建设，让市民畅享“阅读就在家门口”的幸福感，火进年轻人圈层的社区图书馆就是一个缩影。在山西省太原市，深入社区、企业的16家高颜值城市书房，成为许多年轻人家门口的“文化充电站”，化作一道独特的城市风景线。

公共图书馆是人们获取精神食粮、增长知识技能的重要场所。社区图书馆设立在街道、社区，为周边居民提供学习、阅读、休闲等活动场所。麻雀虽小，五脏俱全，社区图书馆服务设施齐备，地理位置便捷，补足了公共图书资源供给的“最后一公里”。早在3年前，广东省深圳市便推出了全市首家24小时社区图书馆，让那些忙碌了一天的上班族，有一处舒适的阅读空间。这样的空间，充满人文关怀，彰显城市品格。

在学习充电方面，社区图书馆为年轻人实现梦想提供了助力。近年来，考公、考研、考证等需求持续增加。若在家自习，没有学习氛围；去省、市级图书馆，几乎都是一座难求。家门口的社区图书馆充分利用现有资源，给城市年轻人创造了免费学习场所，为社会营造出全民阅读、终身学习的良好条件和氛围。

持续提升公共文化服务供给能力，将公共文化服务不断向基层“末梢”延伸，推动社区图书馆“红”起来、“热”起来、“活”起来是重要抓手。要通过增加便利设施、强化服务保障、弥补传统图书馆时间空间限制、倡导社会力量参与社区图书馆建设等途径，打造高品质阅读空间，从而提升社区图书馆的人气和影响力，吸引更多人前来阅读学习。

终身学习的时代已经来临，社区图书馆的蓬勃发展，回应了人们的学习诉求，极大降低了群众的阅读学习成本，对全民阅读起到了重要的推动作用。我们乐见更多社区图书馆脱颖而出，为大家提供更便捷的公共文化服务，成为更多人的“心灵栖息地”。

（摘编自《山西日报》，原题为《乐见年轻人扎堆社区图书馆》）

《 人民日报 》（ 2023年10月09日 05 版）