中国烹饪协会：“双节”期间全国餐饮消费繁荣活跃

来源：中国烹饪协会

人民网北京10月8日电 （记者孙红丽）中秋遇上国庆，“双节”黄金周期间全国餐饮消费繁荣活跃。商务部商务大数据监测，假期前七天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%。

据中国烹饪协会开展的“2023年中秋国庆假期餐饮业经营情况调研”数据显示，受访餐饮企业假期前七天营业收入与去年国庆假期相比上涨67.5%，与2019年国庆假期相比上涨15.1%；客流量与去年国庆相比上涨82.2%，与2019年国庆假期相比上涨6.6%。

全国餐饮消费繁荣活跃

中秋国庆假期，全国餐饮市场火热升温。

“双节”假期，北京市商务局重点监测的百货、餐饮等企业实现销售额92.7亿元，同比增长21.8%，较2019年增长14.6%；河北省重点监测的190家零售和餐饮企业实现商品销售额和营业收入28.54亿元，同比增长13.5%；江西餐饮类消费同比增长26.5%；陕西省570家零售、餐饮样本企业销售额25.87亿元，日均销售额较去年同期增长12.2%，较2019年同期增长9%；河南省重点监测的360家零售和餐饮企业累计实现销售总额31.33亿元，比上年同期增长9.7%，比2019年同期增长14.4%；广西全区206家零售业、餐饮业重点企业实现销售额同比增长9％，基本恢复至2019年水平，其中餐饮业企业同比增长18.5％。

多层次促消费叠加发力

多地多层次促消费叠加发力，促进“双节”餐饮市场经济向好发展。

重庆市以“爱尚重庆·渝悦消费”为主题，多措并举“花式”促消费；湖南岳阳市开展“2023岳阳洞庭渔火季·秋之韵”系列活动。为促进餐饮消费，江西省发放1350万元餐饮消费券，截至10月4日，累计核销金额为448万元，带动餐饮消费近1300万元。江苏宿迁市发放消费券800万元，江西赣州市发放消费券4165万元，宜春市发放消费券1800万元，萍乡市发放500万商旅融合消费券。

另外，“双节”期间，亚运赛事正酣，看赛事品美食，助推餐饮消费火爆。杭州8万家餐饮店双节假期营收32.78亿元，同比2022年增长59.4%，较2019年同期增长43.4%。北京国际音乐节、湖南岳阳洞庭渔火季音乐会、贵州贵阳多地开展音乐会音乐节、山东临沂举办“去现场·见所爱”时光音乐演唱会、孟良崮上唱红色歌曲等音乐活动，活动期间客流量显著上升，大力拉动了周边餐饮消费。