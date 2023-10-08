超灵敏血检可量化“泛癌”生物标志物

据美国哈佛大学怀斯生物启发工程研究所官网6日消息，由该所和美国医疗机构麻总百瀚（MGB）、达纳·法伯癌症研究所组成的联合团队，开发了一种低成本、超灵敏的血液测试方法，可检测多种常见癌症的高度特异性生物标志物的微量水平，每次检测只需半滴血（25微升）即可。该方法在癌症早期检测和疾病监测方面很有前景，并可能与其他工具结合，用于检测、风险分析和治疗。相关论文发表在最新的《癌症发现》杂志上。

癌症生物标记物检测是一个新兴的研究领域。研究结果表明，新方法可在多种癌症患者的血液中检测到微量的泛癌症生物标记物。

研究利用了新开发的单分子检测技术。这项测试旨在检测一种名为ORF1p的蛋白，这是一种转座元件蛋白，已知存在于多种癌症中，但不存在于相应的正常组织中，它可能与癌症致命性的风险程度相关。长期以来，人们一直在寻找一种灵敏、准确的测试方法来检测ORF1p。

实验中，研究团队进行了一系列的工程改进和患者样本的迭代，测试了不同类型癌症（包括卵巢癌和结直肠癌）患者的血液样本。他们发现，这种超灵敏评估工具能够对癌症患者血液样本中的ORF1p进行定量检测。对来自不同疾病阶段患者的约200例结肠癌和75例食道癌活检组织样本的研究显示，ORF1p组织表达在癌症和高危前驱病变中普遍存在。这表明，ORF1p是一种高度特异性的癌症生物标志物。

这种工具可与其他测试方法一起使用，以改进整体早期检测结果，未来其将允许医生实时监测患者对癌症治疗的反应，在需要时进行调整。

【总编辑圈点】

癌症生物标记物检测，其实也是免疫疗法的一部分。但在现实中，病人的免疫系统和肿瘤之间的关系是动态且复杂的，医生很难将癌症的动态生物学“提炼”出一个单独的、离散的、静态的标志物。本文的研究成果已经是一个巨大的进步，不过，该研究仍有一定的局限性，其结果尚不能提供肿瘤组织在体内位置等信息，而这也将是下一步努力的方向。