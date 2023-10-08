适龄女孩HPV疫苗接种试点今年启动

近日，北京市卫健委、市财政局、市医保局等九部门共同发布《北京市加速消除宫颈癌行动实施方案（2023—2030年）》（以下简称“方案”）。根据该方案，今年，本市将开展适龄女孩HPV疫苗接种试点，鼓励有条件的地区积极参与，探索多种渠道疫苗保障，实现适龄女孩和符合接种条件女性愿接尽接。

开展适龄女孩HPV疫苗接种试点

方案提出，本市将通过实施适龄女孩HPV疫苗接种、适龄妇女宫颈癌筛查、宫颈癌及癌前病变患者治疗三级预防措施，实现加速消除宫颈癌行动目标。到2025年，全市各区开展适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到95%。

为达到上述目标，本市将开展若干重点行动。

首先是素养提升行动，倡导妇女是自己健康第一责任人的理念，提升HPV疫苗接种、定期筛查意识等。同时，充分利用互联网、移动客户端等新媒体和传统媒体，全方位、多层次开展社会倡导活动和公益宣传，广泛传播宫颈癌防治知识。

其次是HPV疫苗接种行动。方案提出，要积极开展组织动员，发挥学校在适龄女孩HPV疫苗接种组织动员方面的作用，开展宣传、登记等，提升适龄女孩HPV疫苗接种意愿。此外，加强接种规范化管理，及时公布合格有资质的接种单位，实现疫苗接种全程可追溯，优先保障适龄女孩疫苗供应。逐步实现全市覆盖，2023年开展适龄女孩HPV疫苗接种试点，鼓励有条件的地区积极参与，探索多种渠道疫苗保障，实现适龄女孩和符合接种条件女性愿接尽接。

扩大宫颈癌免费筛查覆盖面

在宫颈癌筛查行动方面，方案提出，本市将扩大宫颈癌免费筛查覆盖面。将全市适龄妇女免费筛查覆盖人群扩大至常住人口，提升适龄妇女宫颈癌人群筛查率。合理设置并公布筛查网点，推广预约筛查制度，方便妇女就近接受筛查。有意愿参加筛查的适龄妇女可在本市户籍地或常住地符合条件的机构参加筛查。优化宫颈癌免费筛查流程，初筛采用人乳头瘤病毒核酸检测，筛查结果异常者进行宫颈细胞学、阴道镜、组织病理学等检查。

女职工宫颈癌筛查服务将持续加强，指导推动用人单位落实《妇女权益保障法》和《女职工保健工作规定》，选择适宜筛查方案，定期开展宫颈癌筛查。加强面向困难企业女职工、新就业形态等群体的公益性宫颈癌筛查服务。充分发挥工会职工互助保障作用，积极开展关爱帮扶工作。加大对依法保障女职工健康权益用人单位的表扬与激励等。

多部门合力减轻患者就医负担

在救治保障行动方面，方案提出，本市推广应用统一规范的宫颈癌诊疗指南，推进临床路径管理，做好宫颈癌患者救治。探索融合防治新模式。健全宫颈癌防治网络，积极推进HPV疫苗接种、宫颈癌筛查及诊断治疗一体化服务。发挥中医药在宫颈癌防治中的优势和作用，探索中西医结合防治新模式。

同时，健全医疗保障体系。完善以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐助、医疗互助等共同发展的多层次医疗保障体系，合力减轻宫颈癌患者就医负担。本市还将提升患癌人群人文服务。完善康复指导、疼痛管理、护理和营养、心理支持等配套措施，提高宫颈癌患者生存率和生活质量。

此外，本市将积极推广宫颈癌筛查和诊疗适宜技术，探索运用互联网、人工智能等新技术优化筛查和诊疗服务流程。利用“云上妇幼”等远程医疗技术平台，提高基层管理和服务水平。