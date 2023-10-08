从假日市场看经济复苏向好（走进市场看信心·聚焦中秋国庆假期）

中秋国庆假日经济交出亮眼成绩单：国内旅游出游8.26亿人次，同比增长71.3%，实现国内旅游收入7534.3亿元，同比增长129.5%；全国营业性演出44237场，同比增长227.68%；国家级夜间文化和旅游消费集聚区平均每夜客流量5.76万人次，同比增长68.7%……

假日经济是观察我国经济的一个窗口。从中秋国庆假期蓬勃兴旺的市场活力中，深切感受到中国经济持续恢复、总体回升向好的态势，感受到中国经济韧性强、潜力大、活力足的底气。

习近平总书记指出：“我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量。”中央经济工作会议提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

今年以来，各地各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，推动消费稳定持续恢复。

看成绩

消费需求充分释放，假日经济不断升温

中秋国庆假期繁荣活跃的消费市场，是经济复苏向好的鲜明体现。消费潜力有效释放，市场销售总体保持较快增长，消费拉动作用持续显现。

广汽埃安工厂总装车间内，机械手臂挥舞转动，每53秒就有一辆新车下线；徐福记新建近6000平方米自动化车间并正式投产，糖果类产品源源不断送上包装线……中秋国庆假期，很多企业不停工，铆足干劲忙生产，一派热火朝天。

火热的生产背后，是旺盛的需求。各地各部门把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥消费“主引擎”作用。

——品质商品销售旺盛。

“假期冰箱销量格外好。”河南虞城县乔集镇美的专卖店负责人说，得益于绿色智能家电下乡政策，店里的冰箱基本都是一级能耗，节能环保，价格还实惠。

“家电行业已经成为工业稳增长、促消费的重要引擎。”工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说，不少企业以用户为中心，推出定制化产品，智能睡眠、卫浴、全屋系统、家庭服务机器人以及时尚消费小家电等，都很受消费者喜爱。

——餐饮消费加速回暖。

“上午10点，第一批游客就已经到店，有八成是外地游客。”广东佛山市顺德区松记食店负责人说，今年中秋国庆假期店里的消费热度比往年高了不少，每天接待顾客量和营业额都有明显增长。

随着《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》落地见效，“一品一策”加大了地方特色食品产业培育力度，各地的饮食文化优势被进一步挖掘。这个假期，多地开展了丰富的餐饮促消费活动，推广当地特色美食，餐饮消费线上线下加快融合。商务部商务大数据监测，假期前七天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%。

——休闲旅游强劲复苏。

山东济宁市任城区古运河边，精彩的沉浸式实景演出吸引八方游客。人们坐在游船上，观看岸边3D投影再现的历史景象。古运河南岸街上，有国风舞蹈、川剧变脸表演等文艺演出活动，一步一景，体验丰富。中秋国庆假期，街区日均客流量超过1万人次，同比实现明显增长。

中国旅游研究院院长戴斌认为，持续高涨的居民出游意愿和丰富多彩的旅游供给，让这个假期的旅游市场热度再创历史新高。

看韧性

消费市场潜力巨大，发展动能持续积聚

把视角拉到全球市场的维度，透过中秋国庆假期，更能理解我国消费市场稳定恢复的深意。综合来看，随着居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国消费市场正通过供需两端发力，逐渐形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

“新款手机功能更丰富，外观设计也更符合我的审美。”在位于北京朝阳区的一家手机专卖店，刚刚订购了一部最新款手机的消费者李浩说。该专卖店负责人介绍，新款手机发布后关注度比较高，销量实现较快增长。

放眼全球，近一年来消费电子市场需求疲软，主要电子整机产品出货出现下滑。而今年5月以来，我国智能手机等大宗电子产品销售却出现大幅反弹，原因何在？

“我们支持企业应用新材料新技术新工艺，重点发展折叠屏手机、虚拟现实设备等高品质的视听电子产品。”何亚琼说，智慧家庭、智慧文旅、智慧出行等市场空间广阔，下一步将在更好更具体的产品、更多更规模化的产品转化上下功夫，加快创新产品在中国“全球首发”。

新产品、新模式、新业态快速涌现。这一点，在假期消费市场中随处可见。

——新产品销售火热。

“新能源汽车充电越来越方便，续航里程更远，而且更加智能。”在上海杨浦区的一家新能源汽车门店内，正在选购新车的消费者郝杰说。这家销售门店内，多款热门车型的展车上都坐着正在体验的消费者，还有消费者在排队等候试驾。工作人员介绍，这个假期销量明显增长，每名销售人员每天可以接到四五个订单。

——新体验更加精彩。

10月5日晚，湖南常德市河街街区，“非遗节”系列活动精彩上演。常德丝弦、地花鼓、采莲船、桃源板龙灯……丰富的节目吸引了许多市民和游客，在“国风+节庆”的沉浸式场景中感受非遗魅力、品味街区美食。8天假期，纳入湖南省假日旅游统计监测的24家常德市旅游景区，累计接待游客60.07万人次，同比增长34.73％；实现营业收入9720.14万元，同比增长29.13％。

——新模式备受欢迎。

“这是哪里产的？能不能详细介绍介绍？”假期中午，是青银高速济南东服务区“山东手造”旗舰店店员最忙碌的时候。章丘铁锅、草编颈椎枕、鲁班锁……品类多样的商品吸引了很多游客。

山东创新销售模式，丰富消费场景，将“山东手造”品牌引入高速公路服务区、景区、商超等，方便更多消费者了解和购买相关商品。这个假期，济南东服务区日均客流量超过10万人次。

市场供需加快恢复，促进生产活动持续加快。国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的数据显示，9月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.7%和52%，比上月分别上升0.5、0.7和0.7个百分点，三大指数均位于扩张区间，我国经济景气水平有所回升。

看未来

完善消费促进政策，激发更大发展活力

假日经济火热背后，凸显出我国超大规模市场优势和坚实的产业基础，折射出我国经济巨大的发展韧性和潜力。随着各地各部门消费场景拓展，促消费政策落地显效，服务消费稳步扩大，市场销售增长加快，我国消费潜力空间广阔。

“天气很适合自驾游，用政府消费券加一箱油还能省100元。”中秋国庆假期，四川成都市市民赵晓丽使用“蜀里安逸”消费券，享受了优惠。

四川聚焦零售餐饮、家电家居、体育健康等领域，发放第二轮“蜀里安逸”消费券4316万元，截至10月6日，直接带动比达到3.4倍。在相关政策带动下，这个假期，四川550家重点商贸流通企业累计实现销售额58.8亿元，较2022年、2019年同期分别增长16.9%、19.8%。

“中秋国庆假期每天都是满房。”吉林延吉市一家民宿的经营者说。途家民宿数据显示，中秋国庆假期“冷门不冷、热点更热”，延吉成为全国热门旅游目的地之一，民宿预订同比大幅增长。

看未来，我国有14亿多人口，人均国内生产总值已经突破1.2万美元，是全球最具潜力的消费市场，国内市场空间更趋广阔。激发消费市场更大活力，精准施策功不可没。

——消费活动更加丰富。

乘风破浪、扬帆起航，中秋国庆假期，来自全国各地的游客在河北秦皇岛市体验帆船魅力。开展帆船赛事、举办京津冀赛车节……聚焦不断升级的文体旅消费需求，秦皇岛市举办多场消费活动，丰富了消费者选择。

亚运会带动“体育+旅游”走热，这个假期，唯品会运动、户外商品增长迅速，冲浪、潜水设备销量同比增长87%，跑步服销量同比增长153%，防晒衣销量同比增长75%。

——消费政策更加给力。

山东青岛市组织开展新一轮1000万元家电消费券和2000万元餐饮消费券活动、江苏盐城市发放1.1亿元文商旅消费券、湖北推出发放文旅消费券和门票特价惠民政策……各地聚焦恢复和扩大消费，出台形式多样的消费促进政策，更好激发了居民消费热情。

从各地看，有的地方发放针对汽车、家电等实物商品的消费券，有的地方发放针对餐饮、旅游等服务消费的消费券。这些举措有效提振消费，为经营主体注入了发展信心。

——消费环境更加放心。

中秋国庆假期，到宁夏中卫市旅游的消费者李先生预订酒店与实际情况不符，他通过相关渠道投诉后，经执法人员核查调解，很快就收到了全额退款。

文化和旅游部相关负责人介绍，各地各部门聚焦文旅市场重点领域关键环节，加大对违法违规经营行为执法检查力度，保障假日市场安全平稳有序。

假期“购物车”，承载着人民对美好生活的向往，也孕育着经济复苏向好的活力。各地各部门瞄准消费新需求、新动向，从供需两端持续发力，进一步激活消费“一池春水”，更加充分发挥消费“主引擎”作用。展望未来，随着政策效应不断累积，积极因素不断增多，我国经济将继续回升向好、长期向好。

《 人民日报 》（ 2023年10月08日 01 版）