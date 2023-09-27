我学者揭示胰腺癌转移分子新机制

记者9月25日从哈尔滨医科大学附属第一医院获悉，该院普外科孙备教授团队深入揭示了环状核糖核酸影响胰腺癌转移的新机制，为胰腺癌基础研究拓展了新思路、新视角。相关论文于近日在国际学术期刊《分子癌症》在线发表。

胰腺癌是恶性程度极高的消化道肿瘤，多数患者术后生存期仅为1年左右，5年生存率不足11%。因为胰腺癌发病隐匿，致使超过80%的胰腺癌患者确诊时已发生局部侵犯或远处转移，彻底丧失了根治性切除的机会。因此，探究胰腺癌早期诊断分子标志物及其转移分子机制，对胰腺癌诊治有重大意义。

有证据表明，环状核糖核酸在调控肿瘤细胞增殖、凋亡、代谢、血管生成、侵袭转移和化疗反应中能够发挥重要作用。而目前，环状核糖核酸在胰腺癌发展过程中扮演的角色尚未完全阐明，进一步探究其在胰腺癌发生发展中的生物学功能，或为胰腺癌早期诊断以及环状核糖核酸作为驱动基因调控胰腺癌进程提供新的理论依据。

孙备与哈尔滨医科大学附属第一医院胡继盛教授及该院赵忠杰博士、杨文博博士、孔瑞教授等团队成员结合胰腺癌患者标本测序数据及大量临床样本分析，筛选出在胰腺癌中表达显著高于正常胰腺组织的环状核糖核酸——circEIF3I，发现并验证其与胰腺癌病人预后呈显著负相关。团队通过一系列实验，进一步证实circEIF3I具备显著促进胰腺癌侵袭与转移的能力。

位于细胞膜上的转化生长因子-β受体是转化生长因子-β信号通路的使动因素，除了在细胞膜表面直接激活SMAD3蛋白之外，活化的转化生长因子-β受体还会触发细胞的内吞作用，进而被内化至早期内体，该受体在早期内体上同样能激活SMAD3蛋白。孙备团队通过一系列分子生物实验，充分明确了circEIF3I充当SMAD3蛋白与AP2A1蛋白间的分子支架，促使SMAD3蛋白向早期内体富集，使SMAD3蛋白被早期内体上的转化生长因子-β受体激活，其被激活后将促进肿瘤的增长以及肿瘤转移的发生。

专家评价，circEIF3I有望成为胰腺癌潜在治疗靶点，在今后用于胰腺癌新药研制方面展现出光明前景。孙备团队另辟蹊径，从环状核糖核酸入手，首次阐释了胰腺癌细胞中非经典转化生长因子-β信号通路活化的分子机制，有望为转化生长因子-β相关药物靶点设计及新药研发筑牢理论根基。