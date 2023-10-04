“多巴胺穿搭”真能使人快乐吗

◎通讯员 宋闻凯 实习记者 朱 玺

刚刚过去的这个夏天，有关“多巴胺穿搭”的短视频席卷网络。镜头中主人公穿着不同艳丽颜色的服饰，这种强烈的色彩反差使观看者心情愉悦。有研究表明，这是因为视觉上的刺激让人体内的多巴胺更多地被释放，从而影响情绪。

多巴胺为什么能给人带来快乐？“多巴胺穿搭”真的能促进多巴胺分泌吗？带着这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

多巴胺的分泌可影响人类情绪

要了解“多巴胺穿搭”，首先就要了解什么是多巴胺。“多巴胺是大脑中的一种神经递质，作为化学信使在神经元之间传递神经信号，从而调控神经活动。”解放军301医院神经外科医生刘斌向记者介绍，多巴胺主要分布在大脑的某些区域，如基底节、前额叶和下丘脑。多巴胺参与了多种生理和病理过程，包括奖赏机制、情绪调节、运动控制等。

北京脑科学与类脑研究所博士后赵韶苓表示，尽管多巴胺与人体多项功能调节息息相关，但它最为大众熟知的一面还是在认知—情绪相互作用方面扮演的重要角色。“多巴胺的分泌对人的情绪有广泛影响，被认为与快乐、兴奋等情绪相关。在多巴胺不同的作用环路中，从大脑腹侧被盖区到伏核的神经环路控制着奖赏系统，这部分神经元在快乐事件发生时或预期快乐事件快要发生时活动增强。”赵韶苓说。

因在调节情绪方面具有重要作用，长久以来，多巴胺也被人们认为是“快乐物质”。如此看来，似乎抓住了多巴胺就抓住了快乐。想要追求快乐，只要促进多巴胺的分泌就可以了。但获得快乐真的这么简单吗？

刘斌认为，多巴胺给我们带来的不是单纯的快乐，而是上瘾。事实上，上述的多巴胺作用环路也是一部分成瘾药物的主要作用位点。“人体内与情绪相关的神经递质也并不只有多巴胺一种，让人感到安心和平静的血清素、与‘爱’紧密相关的催产素，以及有助于愉悦的内啡肽，都在调节情绪的过程中发挥着重要作用。” 刘斌说。

“多巴胺穿搭”是否与多巴胺分泌有关尚未可知

心理科学学者道恩·卡伦在其撰写的《穿出最好的人生》一书中首次提出了“多巴胺穿搭”的概念。赵韶苓认为，这一概念只是借用了多巴胺调节情绪的功能，即通过穿衣服这件事，让人们变得更加快乐、积极和有活力，只要符合这样一种标准及功效的穿搭，都可以叫作“多巴胺穿搭”。至于这种穿搭风格是否真的与多巴胺分泌有关，暂时未有科学研究提供支撑。

霍特国际商学院的营销心理学教授马特·约翰逊曾表示，一个人的穿着会影响到自我形象，“多巴胺负责预测他人对我们服装的反应，并衡量我们从社交界得到的反馈。当整体体验是积极的，我们就会体验到整体情绪的普遍提升” 。

另外， 网上的“多巴胺穿搭”多为高饱和度的颜色，本身就能给予神经系统强烈的刺激。在这个意义上，“多巴胺穿搭”也有助于唤醒多巴胺的激活。

赵韶苓介绍，事实上，多巴胺负责的是奖赏回路，这种奖赏回路主要是使人选择性地对意外的奖赏和新奇的、引人注意的事件有所反应。当反复给予可预测的奖赏时，其反应就会迅速下降。

“换句话说，这样的奖赏回路会促使人不断追求新鲜刺激。例如，当我们与心仪的对象一见钟情，此时体内的多巴胺一定处于井喷状态。而当相处久了之后，花前月下变成柴米油盐，遭遇‘多年之痒’，也与多巴胺水平回落不无关系。”赵韶苓强调，过度依赖多巴胺带来的刺激感，会让我们不断追求更强烈的刺激，不断抬高感受到兴奋的门槛。

多巴胺必不可少但并非越多越好

既然多巴胺有助于人们获得快乐，那还有哪些方式可以合理促进多巴胺的分泌和吸收？赵韶苓表示，获得多巴胺并非难事，适度的锻炼、充足的睡眠和合理的饮食等，都能促进多巴胺分泌。“运动可以促进血液循环，提高多巴胺水平，建议选择有氧运动，如快走、跑步、游泳等；充足的睡眠也能促进多巴胺的生成和释放，建议每晚睡眠时间在7—8小时；另外还可以食用富含酪氨酸和维生素B_6的食物，如香蕉、奶制品、肉类等。”赵韶苓说。

刘斌还指出，多巴胺除了能够调节中脑回路的情绪外，还负责调节人体运动。“多巴胺神经元在基底节内调节肌肉运动，对于维持正常的运动功能非常重要。当多巴胺水平过低时，可能会导致帕金森病等运动障碍疾病。”刘斌介绍，目前，已经有相关口服多巴胺药物用于帕金森病的临床诊疗。另外多巴胺在大脑的前额叶皮层和纹状体区域参与注意力集中和学习的过程，其水平的异常可能与注意力缺陷多动障碍（ADHD）和其他注意力相关疾病有关。下丘脑内的多巴胺神经元参与控制摄食行为，在厌食和饥饿的调节中发挥一定作用。

诚然，多巴胺在人体活动中必不可少，但并不是分泌得越多越好。过度依赖多巴胺分泌带来的快乐，会让人沉浸在短期需求满足中，对学习和工作会造成不利影响。刘斌表示，如果多巴胺分泌过多，可能会导致不良反应，如心跳加速、血压升高、失眠等。另外，一些神经疾病也与异常升高的多巴胺水平有关。“极端情形如亨丁顿舞蹈症，该病是多巴胺分泌过多导致的疾病，患者的四肢和躯干会如舞蹈般不由自主地抽动，造成日常行动不便。疾病发展到晚期，病人的生活将无法自理，失去行动能力，无法说话，容易噎到，甚至无法进食。”刘斌说。