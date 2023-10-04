合理膳食或可缓解过敏症状

摄入高能量、高饱和脂肪、高蛋白和低纤维食物，会增加哮喘和过敏性鼻炎的风险；摄入较多的蔬菜和水果、橄榄油和鱼类，则会降低哮喘、过敏性鼻炎发生的风险。此外，摄入足够的微量营养素，与过敏性鼻炎等特应性疾病的风险降低和症状减轻有关。

眼睛奇痒流泪、打喷嚏流鼻涕、咳嗽喘息、皮肤瘙痒……在我们周围，不少人曾有过各种各样的过敏症状。严重的过敏性疾病，甚至可以危及性命。

在过去的30年里，全球过敏性疾病发生率大大增加，目前全球患病率已超过22%。因此，过敏性疾病也被世界卫生组织列为21世纪重点防治的三大疾病之一。

近年来，有大量临床研究和动物实验表明，膳食和营养与过敏性疾病的发生及症状严重程度密切相关。近日，中国科学院西双版纳热带植物园生物多样性研究组张萍研究员就这一主题对相关文献进行系统整理和综述，相关成果发表在国际营养学期刊《营养素》上。

过敏性疾病与多种因素密切相关

过敏性疾病，又称变态反应性疾病，是由于机体对过敏原的过度免疫反应引起的黏膜组织长期的炎症性疾病。“研究发现，包括哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎在内的过敏性疾病，在发达国家的发病率很高；而在发展中国家，过敏性疾病发病率的急剧增加，可能是受生活方式西化的影响。”张萍介绍。

除了生活方式等因素外，国外学者研究发现，肠道微生物群也与过敏性疾病显著相关。食物成分在塑造肠道微生物群方面发挥着关键作用，对维持肠道上皮屏障的完整性和肠道免疫稳态至关重要。

近几十年来，全球肥胖和过敏性疾病的患病率在不断攀升，肥胖与个体过敏性疾病之间的联系，引起了人们的极大兴趣。大量研究证实，肥胖是导致哮喘的因素之一，并对预后产生负面影响。最近的一项分析研究表明，肥胖可能会增加儿童患过敏性鼻炎的风险。此外，肥胖可致使严重持续性过敏性鼻炎的炎症进一步恶化。

此外，营养代谢与过敏性疾病之间也有着密切联系。营养素及其内源性或细菌代谢产物，可以通过肠—肺和肠—皮肤轴调节肠道以外远处器官的过敏性炎症。

控制热量和动物性食物摄入有助改善过敏症状

不同的饮食具有不同营养成分和不同量的特定营养素，对过敏反应也会产生不同的影响——要么促进致敏并加剧疾病程度，要么预防过敏性疾病并减缓疾病进展。

国外学者研究显示，摄入高能量、高饱和脂肪、高蛋白和低纤维食物，会增加哮喘和过敏性鼻炎的风险；相比之下，地中海式的饮食，如摄入较多的蔬菜和水果、橄榄油和鱼类，则会降低哮喘、过敏性鼻炎发生的风险。此外，摄入足够的微量营养素，与过敏性鼻炎等特应性疾病的风险降低和症状减轻有关。

“越来越多的证据表明，维生素、矿物质锌、铁元素、膳食纤维、脂肪酸和植物化学物质等营养素和膳食成分，通过宿主和肠道微生物群衍生的代谢产物，在预防或治疗过敏性疾病中发挥着关键作用。”张萍说。

此外，尽管成果有限，但已有研究证明，体重减轻与特应性皮炎症状的改善有关。一份病例报告中显示，通过联合饮食控制和运动治疗减轻体重，改善了对标准环孢素治疗无反应的肥胖患者的皮肤病变；另一项随机对照研究表明，通过湿疹面积和严重程度指数评分以及环孢素剂量的使用来衡量，肥胖特应性皮炎患者的体重减轻与特应性皮炎症状显著改善有关。

“我们通过综合分析，发现大量研究表明控制热量和动物性食物摄入，增加蔬菜、水果、膳食纤维、微量元素的摄入对于缓解过敏症状大有帮助。”张萍强调，热量摄入过多、蛋白质和饱和脂肪酸摄入过多，或膳食纤维和微量营养素缺乏，会引发免疫系统的防御机制，并引发过敏反应。因此，限制卡路里，加上足够的膳食纤维和足够的常量营养素摄入，对于维持对过敏原的免疫耐受至关重要。（记者 赵汉斌）