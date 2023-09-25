亚运掀起健身热潮 练后肌肉酸痛怎么办？

随着第十九届亚洲运动会的开幕，又掀起了一轮运动健身的热潮。运动后有些人可能会出现肌肉酸痛的情况，酸痛时是否可以继续锻炼？又该如何缓解酸痛？为此，人民网记者采访了重庆医科大学附属第一医院骨科主治医师沈皆亮。

“很多人有过运动后出现肌肉酸痛的经历，这是一种常见的现象，被称为延迟性肌肉酸痛，常在开始一项新的运动项目或运动强度突然增加后一段时间内出现。”沈皆亮介绍，延迟性肌肉酸痛会导致关节活动幅度减小、肌肉收缩力量减小，有触痛感。延迟性肌肉酸痛一般出现在运动后12至24小时，24至48小时达到高峰，3至7天可自行缓解并消失。

那么，酸痛情况下还可以继续锻炼吗？沈皆亮表示，对于大部分情况来说，视酸痛程度来看，需要给肌肉足够的休息时间。较大的肌肉群一般需要72小时甚至更多时间来恢复，小的肌肉群需要24至48小时，并且需要保证充足的睡眠和良好的营养。

“运动后，出现肌肉酸痛可以选择肌肉放松技术进行缓解。”沈皆亮说，肌肉放松技术可以放松肌肉、缓解肌肉痉挛、改善局部代谢。比较有效的肌肉放松技术包括以下几种：

静态牵拉。牵伸运动中活动比较多的肌肉，直到感觉完全绷紧，保持15至30秒即可。静态牵伸能够放松肌肉，有助于缓解身体的僵硬和疼痛感。

按摩。操作时四指并拢，拇指分开，手成钳形，将掌心及各指紧贴于酸痛肌肤上，拇指与四指相对用力将肌肉略往上提拉，沿向心方向作旋转式移动。

热敷。发生延迟性肌肉酸痛时，可以选择热敷，促进血液循环，加快代谢，缓解症状。

沈皆亮提醒，当出现严重肌肉酸痛或者关节肿痛，且以上肌肉放松方法不能缓解时，要及时到医疗机构求助专业医务人员处理。