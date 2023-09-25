扶老助老，做足“绣花”功夫（推进社区服务精准化）

开栏的话

习近平总书记强调，要把更多资源、服务、管理放到社区，为居民提供精准化、精细化服务，切实把群众大大小小的事办好。近日，住房城乡建设部、国家发展改革委等7部门印发通知，开展完整社区建设试点，将完整社区建设工作与城镇老旧小区改造、养老托育设施建设、充电设施建设、一刻钟便民生活圈建设等工作统筹起来。

各地也在不断探索，完善社区服务功能，补齐设施短板：陕西省西安市新城区西一路街道广场社区不断织密养老助老服务网，四川省成都市青白江区一心社区持续完善配套设施、帮扶就业创业，浙江省杭州市临安区马溪社区积极实施托育普惠，推进儿童友好社区建设……本版今起推出系列报道，聚焦各地推进社区服务精准化、精细化的新举措，敬请关注。

活动室里，传出老年人合唱的声音，而在另一间活动室里，很多老年朋友广场舞练得正起劲。早上9点，陕西省西安市新城区西一路街道广场社区养老服务站二楼的活动室热热闹闹，在一楼，67岁的社区居民董林侠带着志愿者揉面、切菜、炒肉，不大一会儿工夫，便有香味传了出来。

一到晌午，一碗碗菜码丰富的臊子面端了出来，老人只需花费6元就能随便吃，80岁老人还可免费。董林侠说：“我们社区每周都有义诊、义务理发等‘为老助老’活动，今天是‘一碗臊子面’活动，让老人能够吃上一口老西安的面。”

广场社区辖区共有14个老旧小区，总人口4675人，60岁及以上老人911人，老年人口占比近两成。近年来，广场社区通过打造养老服务站，推进家庭适老化改造、志愿服务多元化和精准化等方式，不断织密养老助老服务网，提升老人生活幸福感。

按需施策，补齐公共养老设施短板

免费体检、健康知识讲座、康复理疗……这些养老服务在家门口就能享受。走进广场社区养老服务站，心理辅导室、医疗保健室、康复训练室等一应俱全，还设有8张养老床位。

“今年刚刚建成的养老服务站，特别受老人欢迎。”广场社区党委书记刘宏说，“除了提供一些基础的医疗服务，新增的活动室还配备了各种音响设备等，可以满足老人们多样的活动需求。”

在养老服务站的小食堂，每周五中午的“一碗臊子面”活动让老人们享用家常味道，居民纪振杰和刘爱云夫妇今年已经80多岁，活动开展了一个来月，他们次次都来。“一碗面看着简单，做起来却不太容易。社区做的面，合我们的胃口！”纪振杰说。

广场社区还发动社会力量，为老年人开辟了“第二食堂”。西红柿炒鸡蛋、清炒油麦菜、豉油鸡……餐馆老板黄灿阳拎着勺，正忙不迭地为老人盛菜。“为老人提供的饭菜要少油少盐。我们为老人推出一荤一素一饭一汤的9元套餐，如果要加菜，老人还可以享受基础价格减2元的优惠。”黄灿阳说。

近年来，新城区不断完善“街道—社区—居家”三级养老服务体系，养老服务网越织越密。今年4月，西一路街道养老服务中心正式投入营运，设有诊室、护理站、康复训练大厅、康复理疗室、公共助浴间等，现有养老床位50张，按照“平台+服务+老人+终端”服务模式，为周边老人提供医疗养老到站及上门服务。

陕西数智医疗养老服务中心总经理雒萍介绍：“中心与8个社区养老服务站和4个养老食堂形成链条，自运营以来，我们开设了349张家庭养老床位，为辖区4002名60岁以上老人建立了健康档案和养老需求档案，开展嵌入式养老服务1560人次，开展社区义诊活动191场，助餐服务12730人次。”

适老化改造，提供及时周到居家养老服务

床边有扶手，卫生间有防滑垫，浴室有折叠式浴凳，卧室有一键呼叫机……许豫秦家的适老化改造设施，可真不少。他高兴地说：“这些物件看着简单，对家里老人来说却方便很多。”

许豫秦的母亲患有脑梗，行动不便。出门在外，许豫秦总是不放心。去年，社区工作人员杜静上门询问适老化设施改造需求，“一张清单有近20项，安全扶手、感应夜灯、警报器、呼叫器、防撞条……一应俱全，按需勾选，免费安装，这件事办得真贴心。”许豫秦说。

“在日常的网格走访中，我们注意到居民对适老化改造存在很大诉求，但改造起来需要大量资金。”杜静说。

“我们与陕西省慈善协会合作，在线上公益平台上发布了募捐活动，还带动了辖区内的单位企业捐款。截至目前，我们募集了32万元善款，根据老年人不同的生活环境和个人情况制定适老化改造方案，做到‘一户一案’，目前西一路街道已经为249户老人完成了改造。”西一路街道党工委书记吕浩说。

在西一路街道养老服务中心的大屏上，智慧养老云平台实时显示着各项数据。“老人们家里的一键呼叫机、无线红外探测器等终端设备与云平台进行联通，实时对辖区老年人的生活状态进行智能化数据监测，一键呼叫机还可以连上老人子女的手机。这些数字化、智能化手段的运用，让我们能够及时发现老年人居家遇到的风险，做好应急处置，保障老年人生命安全。”雒萍说。

“可是帮了大忙了！”居民庞然对养老服务中心连连感谢。今年“五一”期间，他的母亲张萍身体突然不适，按下了一键呼叫按钮，当时庞然身在外地，不能及时赶回。养老服务中心接到通知后立刻上门检查，随后医护人员又将老人送往医院，缓解了老人病痛。庞然感慨：“这样的居家养老服务及时周到，让我们做子女的省心又放心。”

互帮互助，动员社会力量满足多元需求

今天吃了啥，碰到了啥新鲜事，社区居民温世红老人都会拍个视频，发给自己的儿女瞧瞧。“除了拍视频，我现在还会手机支付和地图导航。”温世红说。

以前，温世红只会用手机打电话，“自从在‘菜鸟学堂’上了课，一群年轻人来教我，感觉也没那么难，智能手机还是方便。”温世红说。

老人口中的“菜鸟学堂”是广场社区的智慧互助养老志愿服务项目，为老人教授智能手机的常用操作，社区里的不少老人已经可以用智能手机进行线上水电费缴纳、社保年审等事项，大大方便了日常生活。

这一项目由同德社会工作服务中心组织，中心负责人林罟说：“‘菜鸟课堂’是广场社区的志愿项目，课程设置能按照老人需求和学习进度随时调整，志愿者也由最初几所高校的学生扩展为社会人员，服务居民2000余人次，志愿者参与人数超过600人。”

同德社会工作服务中心是广场社区的公益组织，注册志愿者由2020年的10余人增长到现在的1900余人。

经常参加志愿活动的董林侠主动请缨，成为“一碗臊子面”活动的大厨。她说：“我以前就在酒店当厨师，助老扶老需要大家共同努力，社区有了互帮互助的生态，老人就能更好地安享晚年。”

老旧小区年代久远，家里的门窗、电器、锅碗、鞋衣等免不了修修补补。捕捉到这一需求，广场社区设计开展“一米工坊”便民服务项目，摸底整合辖区内老手艺人店铺资源，将他们纳入志愿者队伍。西一路街道还组织了一支“乐修匠”维修服务队，共有98名师傅加入，为261个小区提供维修服务，累计完成维修订单1.3万个。

“目前广场社区已经培育出10个志愿服务组织和志愿服务队，让更多志愿者参与到基层社区治理中来，为老年群体提供更精准、更周到、更暖心的服务。”刘宏说。

《 人民日报 》（ 2023年09月25日 14 版）