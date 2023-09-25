河南周口：健康科普走进千村万户

“最近一段时间，我总是出虚汗，心里很害怕。现在医生进村讲课，消除了我的担忧，还教会了我如何控制高血压。”前不久，河南省周口市项城中医院长期从事预防保健、健康教育的专家李霞走进项城市范集镇尚营村做健康巡讲，51岁的村民赵新中听后表示非常受用。

赵新中无儿无女，孤身一人，患有脑梗、高血压。健康巡讲人员了解到他的情况后，便指导他规律服药，教他如何使用控油壶、控盐勺，并给予健康建议。考虑到他行动不便，巡讲人员还定期给他送药、测血压。

“刚开始进村做健康宣讲时，村民很难召集起来，我们借助家庭医生签约团队，一起到重点人群家中做一对一科普，慢慢得到了老百姓的认可。现在听说有健康巡讲，村民都积极参与互动。”项城市第二医疗集团健康管理部主任郭春霞说。

据了解，项城市第二医疗集团成立的健康科普巡讲团与集团所属446个村室医生组建微信工作群，建立紧密的健康教育工作联系，指导开展工作。集团健康促进部制定健康教育清单，让群众根据需求参与点餐式健康科普活动。

胡剑波是周口市鹿邑县健康教育所所长。他进入疾控系统工作以来，深刻认识到，让群众掌握健康知识，科学及时有效应对各类流行疾病，是疾控工作的重中之重。他敏锐地捕捉到移动互联网日益普及这一契机，锚定“跳动字幕+口播”这一零成本高产出又吸引眼球的短视频模式，从通俗入手，以高雅结尾，循循善诱，让科普知识渐渐走进群众心中。3年时间，他制作发布了100多条科普视频，惠及群众万余人。

“胡剑波的诸多作品迅速走红，是我们健康科普宣传的成果。”鹿邑县疾控中心主任何振宇说，胡剑波式的宣传引导，能让群众在笑声中掌握健康知识。

“为让健康科普动起来、活起来、实起来、沉下去，我们进一步厚植‘自己是健康第一责任人’的理念，‘媒体+专家+基层’正逐步成为健康周口科普宣传新路径，老百姓在家门口就能享受到接地气的医疗科普服务。”周口市卫健委主任胡国胜说。

近年来，周口市扎实推进健康教育与健康促进工作，着力推动以治病为中心向以健康为中心转变，围绕合理膳食、全民健身、控烟限酒、心理健康、疾病防治等工作重点，面向社会、面向基层、面向群众，扎实开展健康知识普及。科普团队走村串户，大力倡导健康绿色环保的生活方式，大健康理念逐步深入人心，全民健康素养稳步提升，健康生活方式加快推广。