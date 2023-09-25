再生神经元恢复瘫痪小鼠行走能力

在一项针对小鼠的新研究中，美国加州大学洛杉矶分校、哈佛大学和瑞士联邦理工学院的一个研究团队开发出一种基因疗法，该疗法在小鼠身上得到证明，可刺激脊髓损伤后的神经再生，并能引导特定神经元重新连接到目标区域，从而恢复活动能力。该研究22日发表在《科学》杂志上。

在之前的治疗方案中，该团队在啮齿类动物脊髓损伤后，成功触发了其神经轴突（连接神经细胞并使其能够进行交流的微小纤维）重新生长。但即使是这种方法，实现功能恢复仍是一个重大挑战。

此次在新研究中，团队将特定神经元亚群的轴突再生引导至其自然目标区域，尝试是否可在脊髓损伤后恢复其功能。他们首先使用先进的遗传分析来识别能在部分脊髓损伤后改善行走的神经细胞群。

研究人员发现，在没有特定引导的情况下，仅从脊髓损伤处的这些神经细胞中再生轴突，对功能恢复没有影响。

然而，当该策略被改进后，使用化学信号来吸引和引导这些轴突再生到腰部脊髓的自然目标区域时，在脊髓完全损伤的小鼠中竟然观察到了行走能力的显著变化。脊髓解剖学上完全损伤的小鼠恢复了行走能力。这一成果揭示了一种以前未知的再生疗法。

新研究强调，不仅需要跨病变再生轴突，而且还需要积极引导它们到达自然目标区域，才能实现有意义的神经恢复。研究人员表示，这对于开发新疗法以恢复大型动物和人类受损的神经功能带来希望。

神经损伤造成的行动能力受限，甚至丧失大部分行动能力，使众多患者的生活质量下降。而这些患者的康复之路，又困难重重。实现神经修复或再生，有望为这些患者的生活带来重大变化。上述研究采用基因疗法，通过刺激脊髓损伤后的神经再生，最终让小鼠恢复活动能力。期待这样的前沿研究早日走出实验室，实现临床应用。