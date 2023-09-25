为“上门经济”守好“门”（社会杂谈）

上门做饭、上门喂猫、上门收纳……近来，社交平台上关于“上门经济”的讨论越来越多。消费者足不出户，通过互联网平台或社交媒体等渠道，就能把过去在门店才能享受的服务“搬”进家里，上门服务正成为许多人追求效率与便利的新潮流。

上门服务并非新事物，上门保洁、上门维修由来已久。但今天，新兴的上门服务呈现出更加多样化趋势——朋友来家，自己忙不过来，找个代厨上门张罗一桌好饭；平时工作累，没时间收拾家，请收纳师上门帮忙；出门在外，请人上门逗猫遛狗……日益分散化、多样化、个性化的消费需求，催生了各式各样的上门服务，上门经济激发着消费潜力，也折射出人们生活品质的跃迁。

拿上门代厨来说，在很多城市，花上100元左右的人工费，就能请厨师上门做一桌丰盛的晚餐，还能照顾到自己的口味、饭量，比在饭店吃得自在，服务好，性价比也不错。到了节假日、周末，优质上门代厨预约难，原因就在于此。

对上门服务的强烈需求，和网络平台不受时空制约的特点，推动相关行业快速成长，释放出无穷的经济活力。数据显示，我国上门服务相关企业数量增长很快，近5年相关企业年均注册增速超14.5%，涉及领域包括外卖、家政服务、洗衣、美甲、按摩、养老服务、照顾宠物等。涌入上门服务赛道的近2万家企业，不仅满足了消费者多样化需求，还拓宽了就业渠道，丰富了服务场景。伴宠专员、上门私厨、收纳师等新兴职业走俏，提供了就业新选择，也为人们利用业余时间增加收入打开新路径。

一头是对便利和品质的追求，另一头则是技术进步红利和服务理念变化，在上门经济两端的一呼一应之间，消费升级、供给创新、分工细化、效率提升融汇起的活跃经济图景扑面而来。

但也要看到，作为一种新业态，“上门经济”相关的行业标准、市场规范相对欠缺，服务过程中还存在一些风险点、矛盾点。比如一些从业人员未经专业培训，不具备相关资质，业务水平参差不齐，服务质量难以保证；另外，上门服务要进入私密空间，供需双方的安全问题也都面临一定考验；还有个别上门服务打擦边球，也侵蚀着消费者对“上门经济”的信心。

“上门经济”是服务于美好生活需要的。从消费趋势来看，上门经济深藏产业潜力，市场前景广阔。守好“上门经济”的“门”，就是为美好生活保驾护航。眼下，政府部门正在强化政策引导，为这一新业态的成长提供更好生态；在一些地方，“单打独斗”的上门服务提供者正朝着团队化、规模化演进，这无疑是行业规范化发展的重要一步。只有在社会有关各方共同努力下，“上门经济”才能在健康、可靠的环境中茁壮成长，从而为消费者持续提供优质服务。