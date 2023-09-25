推动更多优质医疗资源下沉基层（人民时评）

让优质医疗资源沉下去，提升基层医疗服务能力，是构建优质高效医疗卫生服务体系的重要内容，也是全面推进健康中国建设的迫切要求

上级医院预留门诊号源优先向辖区基层医疗卫生机构开放，推进中高级职称医师值守门诊，延长城市社区门诊服务时间……国家卫生健康委办公厅不久前印发的《基层卫生健康便民惠民服务举措》，提出10条具体举措，有助于提升群众在基层医疗卫生机构获得基本医疗和卫生健康服务的便利度和服务质量。

让优质医疗资源沉下去，提升基层医疗服务能力，是构建优质高效医疗卫生服务体系的重要内容，也是全面推进健康中国建设的迫切要求。近年来，我国覆盖城乡的医疗卫生服务三级网络不断健全，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点，基层防病治病和健康管理能力持续提高，医疗服务可及性明显提升。同时也要看到，基层医疗卫生体系发展不平衡不充分问题依然突出，基层诊疗能力、服务水平、便捷性与人民群众需求相比还有很大的提升空间，需要下大力气补短板、强弱项。

从我国国情来看，建立分级诊疗制度，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉，是满足人民群众看病就医需求的治本之策。而推动分级诊疗体系有效运转，提升基层医疗卫生机构的服务能力和诊疗水平十分关键。此次推出的各项举措，旨在提升基层诊疗能力、改善患者就医体验，增强基层医疗卫生机构对患者的吸引力。群众信任度和满意度提升了，就能逐步改变就医习惯，从而实现把小病、慢病、常见病诊疗留在基层的目标，让分级诊疗有序有效。

基层卫生健康服务能力不足，和医疗资源分布不均有关。近年来，我国通过组建各种形式医疗联合体、畅通双向转诊机制等方式，一定程度上缓解了这一问题。更好地发挥基层医疗卫生机构作用，需要进一步优化医疗资源布局，提高资源配置和使用效率。一方面，要引导城市优质医疗资源向县域辐射疏解，发挥县级医院向上承接资源、向下传导资源的作用。另一方面，要加强远程医疗服务网络建设，提供远程会诊等技术支持，探索基层数字健共体建设，促进医疗机构资源共享。在此基础上，乡镇卫生院等基层医疗卫生机构不妨在做好公共卫生服务的同时，有针对性、差异化地发展特色专科，使更多群众愿意也能够就地就近看病。

进一步提升基层卫生健康服务质量，关键在于吸引和留住人才。党的二十大报告提出：“发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。”长期以来，不少地方反映基层医师招不来、留不住。解决这一问题，要强化基层卫生队伍建设，加强以全科医生为重点的基层医疗卫生人才培养和配备。同时，要统筹城乡资源，对乡村医疗卫生人员建立县乡村上下贯通的职业发展机制，通过县管乡用、乡聘村用等方式，将乡村医疗卫生人员纳入县域医疗卫生人员管理。此外，应完善激励机制，落实相应社会保障待遇，改善医疗环境和条件。只有让人才留得住、留得下，才能变“输血”为“造血”，激发基层医疗卫生机构的活力。

基层医疗卫生机构是守护群众健康的第一道防线。采取有力措施，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，筑牢城乡基层医疗卫生服务网底，才能形成“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医格局。期待更多强基层、惠民生的政策举措落地见效，让广大城乡居民在家门口就能看好病，享受优质便捷的卫生健康服务。

《 人民日报 》（ 2023年09月25日 05 版）