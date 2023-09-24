直播预告：别让干眼毁掉你的视觉健康 专家教你巧应对

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由于频繁使用手机、电脑，眼睛不仅会觉得干涩，而且还会产生异物感和灼热感，这些不适给我们的工作和生活带来了极大影响。那么，关于干眼有哪些需要了解的知识？9月25日10：00至11：00，华中科技大学同济医学院附属协和医院眼科二级教授、主任医师张明昌将做客“人民好医生”客户端，围绕“干眼与视觉健康”的相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

专家简介：

张明昌，华中科技大学同济医学院附属协和医院主任医师、二级教授、博士生导师，国家重点研发计划首席科学家，中华医学会眼科分会角膜病学组委员，湖北省眼科学会主任委员，武汉市眼科学学会名誉主任委员，亚洲干眼协会委员，海医会眼科专业委员会泪液及眼表疾病学组副组长，中国研究型医院眼科专业委员会常委，中国老年保健医学研究会眼科疾病防治分会常委，CORNEA中文版副主编。

如何收看：

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