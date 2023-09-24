30位粤港澳大湾区肿瘤专家发表精准肿瘤医学共识文件

由30位粤港澳大湾区肿瘤专家组成的“精准肿瘤医学工作小组”(简称小组)23日在香港表示，经过近两年研讨，小组近日在美国《精准肿瘤医学期刊》(Journal of Clinical Oncology)发布《大湾区精准肿瘤医学共识文件》(简称文件)，就精准肿瘤学未来发展以及建立标准提出倡议。

资料显示，粤港澳三地每年新发癌症病人达到25万人。负责组织此次小组协作的香港精准肿瘤医学会会长区兆基23日在新闻发布会上介绍，文件就粤港澳大湾区精准肿瘤医学发展框架提出初步构想。文件提出，精准肿瘤医学的实施应基于依循实证的策略。文件还为基于基因测序进行治疗的临床应用提出指导原则。

区兆基说，文件涵盖6个领域。其中之一是次世代基因测序全面癌症基因检测(NGS CGP)是较新的技术。该技术可以在短时间检测到超过300组与癌症相关的基因，为医护人员制定治疗方案提供决策依据，帮助改善治疗效果。

香港大学深圳医院副院长李咏梅补充说，对于一些比较复杂的癌症个案，除了应用NGS CGP技术外，还有必要成立分子肿瘤专家会诊组(MTB)，让不同学科专家共同研究治疗策略。

李咏梅还指出，这次粤港澳大湾区专家携手就精准肿瘤医学未来发展提出倡议，具有标志性意义，将为大湾区8600万人口提供更好的肿瘤治疗方案和标准。