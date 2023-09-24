上海：多学科专家探索“超级MDT” 为患者提供全链条、“一站式”医疗服务

与疾病的战斗，从来不是某位医生“单打独斗”就能取得胜利的过程，小到吃一片药，大到“手术＋放化疗的综合治疗”，凝聚了不同亚专业的医务人员专长与智慧。应运而生的MDT(Multi-DisciplinaryTreatment)，即多学科会诊，是由多学科资深专家以共同讨论的方式，为患者制定个性化诊疗方案的过程。

然而随着医疗科技的快速发展和患者需求的多样化，传统的MDT已经难以满足现代医疗的需求。于是，医学专家提出了“超级MDT”。冬雷脑科脑恶性肿瘤学术中心主任、神经外科专家霍峻峰23日接受采访时表示，相比传统的MDT，“超级MDT”不仅包括与患者疾病治疗相关的多个专业的医学专家，还包括保险经纪人、基因检测工程师、新型诊疗技术研发团队、康复师、营养师、护理等多个相关角色，为患者提供全链条的“一站式”医疗服务。

在采访中，记者了解了探索开展“超级MDT”的案例。三周前，张先生的父亲在冬雷脑科医院(成都)接受手术，切除了左侧额叶的肺癌转移瘤。为了确定后续治疗方案，霍峻峰特意组织并主持了一场讨论会。张先生接受采访时告诉记者，受邀接入冬雷脑科专门为他父亲组织的线上会议时，第一反应是：这么多人！

原来，与会者不仅有冬雷脑科的神经内科专家、主诊医生、管床医生，还有上海市胸科医院的临床专家、复旦大学附属华山医院的放疗专家、相关药企的基因科学家、患者的保险经纪人以及约10年前给患者做肺癌手术的首诊医生。在本次“超级MDT”的后半场议程中，上海市胸科医院专家和复旦大学附属华山医院专家向患者家属介绍了后续的整体治疗方案。随后，专家团队分别回答了家属有关治疗开始时间、治疗时长、以及患者药物不良反应史的提问。

霍峻峰对记者解释，在这场“超级MDT”中，每个角色有不同的功能分工。比如，神经外科医生作为组织者和主导者，不仅负责患者的手术治疗，还需要协调各方专家，确保术后治疗方案的全面性和科学性；新型诊疗技术团队研究人员、基因检测工程师等各展所长。据悉，“超级MDT”概念是在冬雷脑科创始人、知名神经外科专家宋冬雷教授的倡导下提出，在中国的临床医疗中，尚处在尝试阶段。

事实上，在“超级MDT”中，面对患者之前，专家们已讨论许久。多位专家给出了用药方案、评估治疗建议以及随访事项等。专家们还提出了术后需要关注的各种风险等。

据介绍，康复师和营养师也是“超级MDT”的“标配”，他们根据患者的身体状况和治疗需求，提供个性化的康复和营养方案。未来，冬雷脑科将对积累的“超级MDT”案例加以总结，并出版成“超级MDT丛集”，以供业内人士借鉴。

霍峻峰表示，“超级MDT”还在探索过程中，诸多问题需要进一步完善。如何进一步有效地协同各方专家，以确保治疗方案的全面性、科学性和可实施性，是首先需要解决的重要问题。宋冬雷教授亦表示，虽然“超级MDT”还面临挑战，但随着更多的实践和研究，这一模式将在未来的医学领域得到更广泛的应用和推广。