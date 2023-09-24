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国际聋人日：关于耳聋的那些事儿，你需要知道这几点

2023年09月24日08:47 来源：人民网

编者按：9月24日是国际聋人日。耳聋不仅是听觉能力的损伤或丧失，还会对患者的心理健康产生严重影响，甚至可能导致多种并发症。那么，耳聋就是完全听不到？耳聋与年轻人无关？关于耳聋，你需要知道这几点。

(责编：乔业琼、高雷)




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