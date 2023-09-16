2023西安国际养老产业博览会启幕 科技赋能“老有所养”

2023西安国际养老产业博览会暨西安国际养老合作交流大会(以下简称“西安老博会”)15日在西安国际会展中心启幕。本届西安老博会有中外参展品牌200余家，一站式展现涉老最新产品、技术成果。

图为博览会现场展示的“24小时急救服务”产品。 张一辰 摄

科技赋能，是提升养老服务能力的有效途径。本届博览会，多款智慧养老产品集中亮相。陪护机器人、大小便智能护理机器人、便携式洗浴机、喂饭机器人、自动翻身床、跌倒报警器、智能报警纸尿裤等新装备、新科技亮点频出，展现出养老产业新趋势、新动向。

据统计，截至2022年末，陕西60岁以上老年人口达到811万人。养老服务的新需求使得“老有所养”正朝着专业化、精细化方向发展。

“老年人普遍对紧急救援服务更加关注，所以向民众普及紧急救援的知识，加强社会公众的应急科普实践就变得尤为重要。”作为此次博览会的参展商之一，陕西孝爱爸妈健康养老产业集团有限公司负责人杨洋向记者表示，该企业的经营范围主要包括科技板块、文化板块，健康产品板块三个方面，今日的展位上，包括社区、学校及个人在内的咨询者众多，并达成了一些初步的合作意向。

此次博览会共设政府及城市组团展区、养老服务品牌展区、养老服务新业态展区、适老化家居及智慧养老展区、康养旅居及老年文化展区、医疗与健康管理展区、老年产品用品、康复辅具展区、星级机构慈善助老公益选品展区等8个展区。

西安国际养老合作交流大会作为此次西安老博会的开幕主论坛，邀请业界专家学者分别就“银发经济、养老信息化、养老服务、养老机构管理”等方面进行主题分享，共同探究现代化、中国化的养老发展路径。

本届西安老博会由西安市人民政府、陕西省民政厅、中国老龄协会、中国老年医学学会主办。(记者 张一辰)