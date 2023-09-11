流感疫苗怎么打？专家教你如何预防流感

随着秋季的到来，天气渐凉，早晚温差变大，以流行性感冒为主的各种呼吸道传染病开始蠢蠢欲动。

应急总医院疾控院感处副处长王学英在接受人民网记者采访时介绍，流行性感冒简称流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，人群普遍易感。孕妇、婴幼儿、老年人和慢性病患者等高危人群感染后危害更为严重。学校、托幼机构和养老院等人群聚集的场所易发生流感暴发疫情。

王学英表示，流感的传播途径主要是以呼吸道飞沫传播为主，其次也可经口腔、鼻腔黏膜等直接或间接接触传播，如手触碰被病毒污染的物品，又接触口鼻也可引起感染。其主要症状为发热、头痛、周身不适，体温可达39至40℃，儿童的发热程度通常高于成人；可有畏寒、寒战、肌肉和关节酸痛、乏力等全身症状；常有咽痛、咳嗽，可有鼻塞、流涕、胸骨后不适、颜面潮红、眼结膜充血，或伴有食欲减退等。

“目前接种流感疫苗是最经济、最有效的预防手段，每年秋季是接种疫苗的最佳时期。”王学英说。

近日，中国疾病预防控制中心发布《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023-2024）》（以下简称《指南》），为更好地指导我国流感预防控制和疫苗使用工作作出指引。

王学英说，《指南》建议所有≥6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。优先推荐包括医务人员、60岁及以上的老年人、罹患一种或多种慢性病人群、 6至59月龄儿童及其家庭成员和看护人员等重点和高风险人群及时接种。

在接种剂次方面，《指南》建议，对于流感病毒灭活疫苗，建议6月龄至8岁儿童，如既往未接种过流感疫苗，首次接种时，应接种2剂次，间隔≥4周；2022至2023年度或以前接种过1剂次或以上流感疫苗，则接种1剂次；9岁及以上儿童和成人无论是否既往接种过流感疫苗仅需接种1剂次。对于流感病毒减毒活疫苗，无论是否接种过流感疫苗，仅接种1剂次。

王学英提示，流感病毒每年都会发生或大或小地变异，每年有不同流行优势的病毒株，所以应该每年接种一次。一般来说，在流感流行季节来临前的3至4周接种比较合适。《指南》指出，同一流行季，已按照接种程序完成全程接种的人员，无需再次接种。孕妇在孕期的任一阶段均可接种灭活流感疫苗。

“保持良好的个人卫生习惯也是预防流感的重要手段。”王学英建议，日常要做好手卫生、勤通风、均衡营养、规律作息，避免过度劳累；尽量避免去人群聚集场所，必要时佩戴口罩；在公共场所活动时尽量减少用手揉擦眼口鼻部位，遵守咳嗽礼仪；对于婴幼儿及免疫力低下的人群，流感流行季节应尽量减少外出。