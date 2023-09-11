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长期戴隐形眼镜角膜会变薄吗？

2023年09月11日09:26 来源：中国新闻网

经常戴隐形眼镜，对角膜的厚度不会产生不良影响，但隐形眼镜直接接触角膜表面，使角膜处于缺氧状态，容易导致角膜上皮划伤、干斑等异常，因此角膜形态会受到一定影响。一般停戴一段时间后，角膜的形态会自行修复至正常。

(责编：郝帅、李楠桦)




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