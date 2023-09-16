2023年中国居民减盐健康水平持续向好 减盐人群增加

15日在北京发布的《新华·中盐减盐健康指数报告(2023)》显示，我国减盐健康指数继续增长，2023年我国居民减盐健康指数为75.75点，同比上升0.20点，减盐健康水平持续向好发展。减盐行为分指数由上一年的74.97点上升至76.48点，同比增长1.51点，以实际行动参与减盐的人群迅速增加。

2023“健康中国减盐行动”主题会议15日在北京举行。新华社品牌工作办公室常务副主任宗焕平说，从今年的结果看，减盐健康指数保持了增长态势，减盐健康宣传工作初见成效。我们的指数将继续发挥风向标的作用，以数字引导减盐工作推进。

全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安说，合理膳食以及减少每日食用油、盐、糖摄入量，有助于降低肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中、冠心病等疾病的患病风险。因此，《健康中国行动》提出了合理膳食行动，到2030年全国人均每日食盐摄入量降低20%。倡导实施减盐行动有助于推动健康中国建设，提高全民健康素质。

工业和信息化部消费品工业司食品处副处长孙璐表示，食品产业是国民经济支柱和保障民生的基础产业。盐业关乎老百姓“食育医康养”等方方面面，是满足人民日益增长的美好生活需要的重要物质基础。推动盐业与健康产业有机结合，已经成为推动构建新发展格局、助力社会经济高质量发展的必然要求。期待中盐集团更好地发挥担当伟力，心系全民健康，讲好盐业故事，在新时期谱写高质量发展新篇章。

本次会议以“大力推广低钠盐服务健康美好生活”为主题，由健康中国观察杂志、中国经济信息社、中华预防医学会健康风险评估与控制专业委员会、中国盐业集团有限公司共同主办。