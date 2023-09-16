中国开展健康促进医院建设 上海已建成125家

当下，医院从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，大力开展健康促进医院建设成为重要探索之一。上海市卫生健康委党组书记、主任闻大翔15日在此间表示，上海市先后制定健康促进医院建设有关“实施意见”，全面推进健康医院建设。

据统计，到目前为止，上海已建成125家健康促进医院，有更多医疗机构正在积极申报能够进入健康促进医院的行列。据悉，今年新增申报医疗机构数量有上百家。

国家卫生健康委15日在上海举行发布会，主题聚焦“推进医院健康促进服务百姓健康”。(中新网记者 陈静摄)

国家卫生健康委15日在上海举行发布会，主题聚焦“推进医院健康促进服务百姓健康”。在会上，闻大翔介绍，上海市级层面已经建成覆盖了38个学科领域的专家库，一共有629位健康科普专家。每个医疗机构组建了学科领域的健康科普人才梯队，成立“健康上海行动院士科普基地”。

经过十多年的努力，上海市居民的健康素养水平连续15年不断提高，2022年上海居民健康素养水平达到了39.4%。闻大翔表示：“今后我们还会不断通过健康促进和健康科普来提高上海市居民健康素养水平。”

面对上海市已经步入老龄化快速发展阶段的现状，闻大翔表示，上海在健康促进中更好地为老年人服务：比如，上海加强老年健康服务体系建设，着力构建健康支持环境，开展老年友好社区与老年友善医院建设。到目前为止，上海已建成72个全国示范性老年友好型社区以及631家老年友善医疗机构。上海实施健康老龄化行动，深化医养结合。目前上海800余家养老机构中，已经内设了医疗机构329家；同时深化医养签约合作，全上海所有的社区卫生服务中心与全市养老机构以及社区托养机构实现“愿签尽签”的合作服务。

上海还不断推进和强化“家门口”老年人健康服务。上海的500多万老年人中，已经有485万老人和家庭医生实现了签约服务。其中，失能老年人签约率更高，超过了90%。闻大翔透露，近期，上海正大力增加社区卫生服务中心的药品目录，尤其是老年人希望在社区卫生服务中心就能配到的常用药物。据悉，上海把药品目录进行了扩容，延伸处方也增加了80种。

在发布会上，广州中医药大学副校长、广东省中医院院长张忠德表示，该院坚持中医药健康促进工作，让中医药走进基层、走向国际。该院通过协作医院机制提升基层中医药服务能力，每年为协作医院引进一项新技术，推广一项中医特色疗法，建设一个重点专科，培养一支人才队伍，解决一个管理难点问题，提升一项业务管理能力的落实。

在推动中医药走向世界的过程中，借助国际最新的技术方法提升中医药健康促进科学内涵。这位院长表示：“我们与国际上顶尖研究机构，利用国际研究规范和前沿技术，获得中医药促进健康的临床证据并阐释他们的科学内涵。我们与国外大学、研究机构进行广泛合作，对中医药开展循证医学研究，出版了37部中英文专著，为健康促进提供临床证据；我们与欧洲合作建立中瑞中医药联合研究基地，目前已筛选出有研发潜力的化合物和生物标志物，为中医药防治类风湿关节炎提供了新的思路和方法；从国外大学引进类器官以及免疫研究技术，为中医药治疗免疫疾病打开了新思路。”

与此同时，广东省中医院还广泛深入推行电子病历、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设，大力发展互联网+医疗，着力提升便民惠民服务水平与能力；同时，该院借现代科技，传承中医药特色与优势和传承中医药精华，推进了中医古籍知识库、名老中医传承系统、中医药临床辅助决策支持系统、以及治未病管理系统等建设。(记者 陈静)