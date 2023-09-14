北京9月15日起启动流感疫苗接种 符合条件人群免费接种

人民网北京9月14日电 （记者孙红丽）据北京市疾控中心微信公众号消息，今年北京市的流感疫苗接种工作将于9月15日正式启动，符合条件的人群免费接种，鼓励其他人群自愿自费接种。

流感疫苗接种将针对不同人群分批次有序开展。第一批首先为60岁及以上京籍老年人开展接种服务，同步启动中小学校、中等专业学校和技工院校学生接种宣传动员。第二批主要面向中小学校、中等专业学校和技工院校学生，同步启动面向全社会人群的流感疫苗自费接种工作。第三批主要面向城市一线应急保障人员，并对前两批人员查漏补种。实际工作将根据具体情况动态调整，预计免费接种工作将于11月底结束，自费接种工作将持续至2024年2月底。

据悉，今年北京市继续采用统一组织和提前预约两种方式开展流感疫苗接种工作。免费接种的人群，可由相关责任单位统一组织，分批、分时段预约接种。

中小学生由学校组织，在征得学生家长同意下统一接种；年满60岁以上的京籍老年人，可由村/居委会组织，凭本人有效身份证或社保卡，在约定时间段到流感疫苗接种门诊进行接种。

自费接种的人群，需要提前向接种门诊预约，可以通过首都疫苗服务APP、电话、现场登记、微信公众号及其他预约方式完成预约。

各区将结合居民接种需要合理设立免费和自费流感疫苗接种点，市民可就近选择预约接种。9月15日以后，如需查询预防接种门诊地址，可登录北京市卫生健康委或北京市疾病预防控制中心网站查询。

北京市疾控中心提示，往年监测数据显示，北京市流感流行高峰多在元旦前后出现，在流行高峰到来前14天接种即可产生有效免疫保护，请广大市民朋友根据自身需求和全市统一安排，合理安排预约接种时间，避免扎堆接种。

此外，保持良好的个人卫生习惯也是预防流感等呼吸道传染病的重要手段，接种流感疫苗的同时，要做到“勤洗手、戴口罩、多喝水、勤锻炼、少聚会、常通风”。