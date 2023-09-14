三部门发文制止婚宴餐饮浪费

本报北京9月13日电 （记者林丽鹂）记者近日从国家市场监督管理总局获悉：市场监管总局、民政部和中央精神文明建设办公室近日联合印发《关于进一步做好制止婚宴餐饮浪费工作的通知》（以下简称《通知》），通过强化部门联动，引导协会发力，积极构建从新人结婚登记提醒、合理设计婚宴菜品到创新供餐服务形式、探索餐后捐赠的宽领域、全流程、多层次制度机制。

《通知》指出，婚宴服务经营者应当将制止餐饮浪费相关内容纳入婚宴服务协议，引导消费者践行“光盘行动”；优化婚宴菜单，合理搭配菜品数量和分量；鼓励婚宴服务经营者提供多种供餐形式，提升服务水平，主动引导消费者餐后打包。

《通知》强调，各级市场监管部门、民政部门和文明办要加强制度供给，强化对婚宴服务经营者的日常监管和行政指导，做好新人结婚登记时的提示提醒，积极营造浪费可耻、节约为荣的氛围，促进制止餐饮浪费成为全社会的行动自觉。

《通知》明确，相关行业协会要积极发挥引导作用，强化行业自律，引导婚宴服务经营者施行全过程标准化、规范化管理，既保证食品安全，又减少食材不必要的损耗；引导婚宴服务经营者使用统一样式的公共餐具并提高公共餐具使用率。

《 人民日报 》（ 2023年09月14日 13 版）