为“科学玩具”上好“安全锁”（微观）

开学季，一些主打科学启蒙的“科学玩具”受到家长关注。“培养创造力”“激发好奇心”“让孩子在玩中变聪明”……这些打着“科学教育”旗号的玩具产品，大多模仿学校、科研机构的教具或器材，以套装形式出售，或是配有明矾、小苏打等化学原料，或是配置实验器具，操作和玩法多样，成为玩具市场的“新宠”。

好奇心是人的天性，引导孩子接触科学，有助于在他们心中播下科学的种子。纵观科学史，不少取得突出成就的科学家，都是在小时候便萌生对科学的热情，而引导他们步入科学殿堂的，往往是一段与科学的不期而遇。科学的魅力是无穷的，走近科学的方式是多样的。借助“科学玩具”，孩子们能直观了解奇妙的科学世界，进而激发好奇心和求知欲。从这点看，寓教于乐的“科学玩具”走红具有一定的积极意义。

还应看到，由于部分产品涉及化学实验，“科学玩具”不仅要在产品质量上过关，对安全性也应有更高要求。然而，据媒体报道，一些“科学玩具”存在安全隐患。比如，有的“科学玩具”为“三无”产品，部分化学原料经多个环节倒手，生产和流通渠道不明，安全性难以保障。再如，有的玩具使用了易燃材料，操作时要格外注意，需佩戴手套、护目镜等防护设备，但商品操作手册和包装缺少醒目提示。为“科学玩具”上好“安全锁”，让“科学玩具”更安全，才能让孩子们更好地与科学相遇。

必要的监管措施应跟上。一段时间以来，针对玩具存在的安全问题，监管力度不断加大。不久前，市场监管总局印发通知，部署在全国范围内开展2023年儿童和学生用品安全守护行动，重点关注玩具产品化学危害、物理危害、可燃性危害等问题。一些地方也陆续推出监管举措，整治清理了一批违法违规产品。进一步筑牢“科学玩具”的安全屏障，还可以通过增加抽查检测频次，建立“黑名单”制度等方式，防范劣质产品流向市场。各类销售商家特别是网络销售平台应强化责任，标识“科学玩具”包含的材料成分和含量、做好安全风险警示等，并及时下架存在安全隐患的产品。

完善安全标准不可少。目前，我国玩具安全标准主要依照2014版《玩具安全》系列国家标准来执行。相较于之前的版本，该标准适用范围更广，且加严了对声响、机械部件、燃烧性能等安全指标的要求。但对于科学类玩具，由于没有专项规定，一些产品可能假借“科学”之名，以其他品类商品的名目逃避监管。因此，有必要完善相关细分标准，从源头严把市场准入关。家长选购此类玩具时，也应注意选择有规范认证的产品。

“科学玩具”受到家长们的青睐，一定程度反映了全社会对科学教育的旺盛需求。学校是科学教育的重要场所，广大中小学应创造条件，因地制宜开设一些科学实践课，满足孩子们接触科学的需求。科技馆、科普教育基地等也应发挥作用，让孩子们在科普活动中潜移默化地提升科学素养，激发好奇心、想象力、探求欲。全社会共同努力，定能更好在孩子们心中播下科学种子，呵护他们在科学天地里茁壮成长。

《 人民日报 》（ 2023年09月14日 05 版）