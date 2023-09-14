营养专家：改善不良生活方式 比吃“防猝死套餐”更有意义

近日，“防猝死套餐”成为一些社交媒体的热搜话题。有网友表示，所谓的“防猝死套餐”来自国外，内容包括鱼油、综合维生素、益生菌和胶原蛋白等保健品，有网友称服用这些保健品套餐可以让人更快速地恢复精神，避免发生猝死。

这种所谓的“防猝死套餐”真的管用吗？昨日，北京营养师协会理事顾中一向北京青年报记者表示，从医学的角度来看，只有人体服用相关成分后，有临床证据显示确实降低了猝死的风险，才能得出相关成分具有抗猝死效果的结论。目前来看，套餐中提到的一些成分已经有了不少相关研究，但目前还不能明确证实有预防心血管疾病的作用。他表示，鱼油中的一些成分具有一定的抗炎作用，但只能说在理论上吃了有一定的好处。如果一些人平时饮食状态很差，补充一些维生素从改善身体正常生化状态的角度会有一些帮助。“总体来说，这些成分吃一吃对健康有一些帮助，但不要指望它能够具有抗猝死的效果。”

中国医学科学院药物研究所研究员吴松表示，把鱼油等几样保健品凑在一起命名为“防猝死套餐”，这种说法本身就不正确。猝死是疾病的一种，而保健食品本身不具有治疗或预防的临床作用，可以食用但只能作为保健辅助。他认为，这种“防猝死套餐”的混合搭配是不具备科学依据的，保健要根据每个人的身体需求情况有所侧重，不能把一堆东西都攒到一起胡乱吃，也不能浅显地认为“吃得全就是吃得好”。

北京一家三级专科医院的心内科医生向北青报记者表示，心源性猝死通常是由于心脏器质性疾病等因素引发的，其主要影响来自家族遗传和不良的生活方式。“吸烟、高血压、肥胖、过度饮酒和熬夜都被证明和猝死的发生有关，因此改善不良生活方式比服用防猝死套餐更有意义。”

医生表示，对于普通人来说，平时注意健康、规律的饮食即可，可以根据自身的情况，在医生的建议下适当服用一些保健品，但不必将各种保健品“打包服用”，否则浪费钱的同时也不能起到良好的保健作用。

文/本报记者 屈畅