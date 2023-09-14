黄金饰品价格上涨 如何理性消费？

昨日，北京多家知名品牌黄金首饰挂牌零售价格为599元/克，少数品牌已涨破600元大关。针对消费者“越涨越买”的热情，业内专家表示，消费者需理性看待黄金价格涨势，避免“追涨杀跌”，同时也要了解金饰品和投资性黄金的区别，根据实际需求购买。

探店

饰品金挂牌零售价 涨至600元/克左右

9月13日，北京青年报记者从周大福、老庙黄金、老凤祥等多家知名品牌的专柜了解到，当日饰品金的挂牌零售价格都为599元/克。不过，老庙黄金和老凤祥都有优惠活动。老凤祥每克可减30元，实际到手价是569元/克。老庙黄金对于20克以上的金饰品，每克可以减40元，实际到手价是559元/克；20克以下的饰品，每克可减30元，实际价格为559元/克。中国黄金的金饰品挂牌价为575元/克，也有每克减20元的优惠活动，实际价格为555元/克。

相比饰品金，投资金条的价格要低一些。比如，周大福的投资金条价格为536元/克，中国黄金470元左右再加每克12元手续费。据报道，自2018年后，国内现货黄金价格便从当年均价约270元/克升至近期的近470元/克，近5年的时间涨幅超70%；周大福、周生生等品牌的零售黄金单价也从2022年同期的496元/克左右上涨至近日的600元/克左右，涨幅超20%。

追访

投资性金条销量创新高 有品牌投资金条卖断货

“这段时间的顾客明显多了，都是结婚和送礼的。”昨天上午，周大福某商城专柜的店员告诉北青报记者，临近中秋和国庆，店里的客人越来越多，每天销售额都在增长。其他几家黄金品牌的店员也有同样的感受。

除了黄金饰品，投资性金条的销量也在创新高。“我们现在没有现货金条了，您需要的话可以留电话登记，到货了通知您。”中国黄金一家专柜的店员告诉北青报记者，该专柜10天前投资性金条就“告急”，现在彻底没存货了，还不知道什么时候上新货。

“黄金最近一直在高位，我觉得金价长远看肯定会涨。”市民张先生表示，除了购买黄金首饰和金条，他也做与黄金有关的股票、基金等金融投资。

中国黄金协会公布的最新数据显示，2023年上半年，我国黄金生产和消费均实现稳步增长。2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%。其中，黄金首饰368.26吨，同比增长14.82%。上半年，黄金投资需求也有显著的提升，金条及金币达到146.31吨，同比增长30.12%。从黄金首饰消费的产品类别来看，消费者更倾向于购买轻克重产品，也越来越倾向于购买更具时代气息的饰品。

北京统计局上月发布的数据显示，今年1-7月，全市实现社会消费品零售总额8053.6亿元，同比增长3.6%；但在限额以上批发和零售业中，金银珠宝等商品实现零售额258.5亿元，同比增长27.3%，大大超过其他类别商品。

行情

8月以来国际金价有所回调 国内金价稳步上升

8月以来，国际金价有所回调，国内金价则稳步上升。行情数据显示，伦敦现货金报价9月以来一路下行，截至发稿时，报1909.46美元/盎司，较9月1日1952.79的高点下降2.22%，较5月5日2079.37的历史新高，更是下跌了8.17%。但国内金价却没有与国际金价一样走低，而是缓慢上行。9月13日，中国黄金基础金价为470.30元/克，较8月已上涨1.93%，较5月5日的455.5已上涨3.25%。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林指出，金价相对美元在缓慢上升，是因为美元可能从强势周期转向弱势周期；而美元相对人民币表现较为强势，所以黄金相对于人民币就体现出升值。

职业黄金投资分析师吕超认为，近期国内市场黄金价格的持续走高，一方面受到汇率的影响，同时也由于临近中国传统节日，消费者备货需求有所上升。

预期

专家：未来半年黄金价格还会走强

8月下旬，世界黄金协会欧亚区首席市场策略师芮强公开表示，2023年黄金具备潜在增长空间，有多重因素有望推动金价大幅上涨，但除非爆发金融危机或信贷紧缩，金价才可能在今年内刷新历史新高。另外，市场普遍预测2024年美联储有极大可能下调利率，这也让他对2023年之后的黄金表现充满信心。

巨丰投顾高级投资顾问李名金表示，影响黄金价格的重要因素有供需关系、金融环境、美元指数等。目前看外部因素中，美联储加息进入尾声，美元指数后市继续走强的概率不大，有利于黄金价格，接下来黄金的价格维持震荡走强的可能性较大。

吕超指出，在综合因素作用下，国际黄金市场也处于总体向上的趋势，特别是美联储加息周期一旦结束，金价还是有望冲向历史高点的。国内金价与国际金价之间虽然存在较大差距，但国内的金价最终还是会跟随国际金价运行。他提醒国内黄金投资者应暂时保持谨慎观望，等待金价回调，缩小跟国际金价的价格差距之后再考虑买入。

盘和林表示，黄金的主要需求是投资，首饰金占很小部分，他预期未来半年黄金价格还会走强。他同时提醒消费者注意两点：一是金价波动较小，对于不用金融工具来投资黄金的普通人，不太容易因为金价上涨而发大财；二是首饰金中有工艺溢价，这个溢价使得黄金变现的时候，并不能获得足够的财富返还，所以首饰就是首饰，没必要将首饰作为投资。