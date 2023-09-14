四区试点医疗废物在线监管追溯管理系统

扫码识别、智能称重、无人值守、电子门锁、视频监控……近日，医疗废物全生命周期在线追溯系统及智能无人值守“医废”处理设备在本市西城区、朝阳区、顺义区、通州区部分医院试点启用，力图通过“互联网+”手段优化流程和资源配置，减少医疗废物处理的工作成本和安全风险。北京青年报记者了解到，这是北京市卫生健康监督所电子化监管的进一步尝试，基于在线追溯系统，可实现“医废”从产生到暂存环节的全程追溯。

医疗废物，指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。北青报记者了解到，医疗废物由医疗卫生机构负责分类收集、密闭包装到转运、暂时贮存管理，再通过与医疗废物集中处置单位签订医疗废物处置合同后，执行危险废物转移联单管理制度，由具有专业资质的医疗废物集中处置单位进行集中处理。由于医疗废物携带大量细菌病毒，如若对其处理不当，极易造成疾病传播和环境污染。

本次试点启用了医疗废物全生命周期在线追溯系统，卫生监督部门可以借此实现对医疗机构“医废”产生、收集、转运、暂存的实时监控和历史数据追溯，并通过大数据分析掌握医疗机构“医废”产生的数量波动范围及存放时间。如在过程中发现有“医废”重量异常变化等情况，系统会给出报警，提示可能存在的风险。

据市卫监所相关负责人介绍，除了对医院内部的医疗废物进行在线监管以外，医疗废物全生命周期在线追溯系统中“智能无人值守‘医废’处理”情景模块还可以协助推动本市“小箱进大箱”工作。医疗废物“小箱进大箱”是指各区指定部分医院、卫生院、社区卫生服务中心等医疗机构，按“就近集中、转运收集”的原则，就近接收小型医疗卫生机构医疗废物临时贮存，以解决小型医疗卫生机构医疗废物贮存时间过长问题。

此次试点工作选取了部分承担区域内“小箱进大箱”任务的医疗机构作为“医废”集中点，在院内设置了无人值守“医废”收集柜。签约的基层医疗机构可以根据自己的时间安排，在一天中的任意时间都可将本单位产生的“医废”转运到集中点并自行投入收集柜内，不再需要集中点另行安排工作人员进行接收。收集柜搭载的智能设备可对医疗废物进行智能称重并自动上传数据至云平台。无人值守“医废”收集柜还设置了监控设备，以应对“医废”随意堆放、收集柜被人为破坏或“医废”被盗等情况的发生。

“过去，我们要实现‘医废’2天内清运的规定十分困难。现在‘医废’随时能送，方便多了。”近期，顺义区依仁口腔诊所一名工作人员将两袋医疗垃圾送到顺义区试点设置智能无人值守“医废”处理设备的俸伯卫生院。他利用扎带上的二维码麻利地扫码识别“医废”类型，按照感染性和损伤性进行了分类投递，整个过程只用了不到5分钟。这一过程，就完成了医疗废物的出入库管理。通过这一整套系统，可以实现一定区域范围内医疗废物的集中接纳、暂存、转运。同时，清运的全过程可进行24小时无间断视频监控和运行轨迹追踪，防范不法行为和不规范行为的发生。

市卫监所相关负责人表示，该系统可通过实时监测和数据分析，及时发现和解决医疗废物物处理过程中的问题，提高医废处理的效率和安全性；通过建立统一的信息平台，实现对医疗废物的分类、记录和追踪，确保废物的正确处理和处置，提高医疗废物处理的规范性和透明度；通过优化医疗废物处理的流程和资源配置，减少医废处理的时间和成本，减少卫生行政部门现场检查的人工成本，提高发现问题的效率。