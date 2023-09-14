患病旅客怎么搭乘航班，该给个准信了

9月12日，一名癌症旅客在成都天府国际机场办理值机时，被拒绝登机。成都航空公司回应称，癌症晚期患者不予承运，建议旅客退票。现场视频显示，与患者同行的男子向工作人员喊道，“承诺书签了，医院证明也写了，我还带了护理工，你不让我走。”据查询，《成都航空有限公司旅客、行李国内运输总条件（EU05版）》中提到，有下列疾病的旅客，除经成都航空同意进行特别安排外，不予承运，其中包括“癌症晚期患者”。

成都航空拒绝承运这名患病旅客，主要是因为有文件规定如此。然而，他们所依据的只是航空公司的内部文件，并不包括国家层面的法律规定。实际上，根据《中国民用航空旅客、行李国内运输规则》第三十四条，明确不予承运的患者，仅包括传染病患者、精神病患者或健康情况可能危及自身或影响其他旅客安全的旅客。该“家规”是否与“国家规定”形成冲突，这是个问题。

当然，航空公司出于旅客的安全考虑，通过内部规定对国家航空法规进行细化，似乎可以理解。问题是，倘若航空公司的“家规”各不相同，甚至相互矛盾，就会让旅客感到无所适从。

比如，春秋航空公司在《特殊旅客运输说明(国内)》这个内部文件中，针对不予承运的旅客列出了13条具体的伤病，其中不包括癌症患者。就算勉强将癌症列入第14条认定的“其他患有不宜乘机疾病的患者”之列，但后面对此进行了补充说明，由于疾病的复杂性、多样性，未在上述条款列出、不能确定旅客是否适宜乘机时，需旅客提供医疗机构出具的适宜乘机的医疗证明或诊断证明书。仅对比这两家航空公司针对同一问题的规定，就会发现其中存在着不小的差别。

全国航空公司那么多，内部规定也各式各样，很难逐一查阅和牢记。其结果是，很多患者不知自己是否可以搭乘飞机，甚至由于规定各不相同，可能出现十分尴尬的现象。比如，被成都航空拒绝承运的这名患者，如果搭乘春秋航班则应该是被允许的，倘若该患者先搭乘春秋航空的航班，再转乘成都航空的航班，多半就会被困在半路上。

近年来类似事件时有发生，除了癌症晚期等重大疾病患者被拒外登机，精神类疾病患者被拒也并不少见。比较典型的案例是，2020年10月，一名患有抑郁症的女性在山东威海大水泊机场准备登机时，因服用药物副作用导致手抖，被拒绝登机。此事在当前引发了社会的广泛热议。相关专家表示，航空公司的乘机标准是什么？谁来订立这个标准？又怎么落实这个标准？这些方面都充满了疑问。

旅客在航班上突然发病或病情突然变得严重，将更加凶险和难以处置。因此，拒绝不适合搭乘航班的患病旅客登机，这完全可以理解。但哪些疾病不能登机，病到什么程度不能登机，以及病情如何判断，医院的疾病证明有多大的效力等，不能成为一本糊涂账，只有搞清了这些问题，才能给旅客一个准信，让他们能够合理安排旅程，也减少由此引发的纷争。