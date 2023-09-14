因电磁辐射超标全法禁售iPhone 12

科技日报巴黎9月13日电 （记者李宏策）12日，在苹果公司推出最新款手机iPhone 15之际，法国国家无线电频率机构（ANFR）决定在法国市场禁售苹果于2020年发布的iPhone 12型手机，原因为该款手机电磁辐射超标。

ANFR在一份声明中指出，iPhone 12的电磁辐射轻微超出安全阈值。ANFR敦促苹果公司实施所有可用的手段来快速纠正这一故障。

在接受法国媒体《巴黎人》采访时，负责数字和电信的部长让-诺埃尔·巴罗特表示，他对这家硅谷巨头遵守规定抱有信心。“如果（苹果）不这样做，我准备下令召回流通中的iPhone 12。规则对每个人都是一样的，包括数字巨头”。

巴罗特还表示，这一决定可能在法国境外引发滚雪球效应，ANFR将把收集到的信息传送给欧盟所有成员国。不排除未来iPhone 12手机在更大范围内被禁售。

具体来说，iPhone 12超过了每公斤1.74瓦的监管极限值，对应于握在手中时人体可吸收的能量。尽管该辐射值略微超标，但仍有可能给用户带来健康风险。

苹果手机为适应欧盟标准在不断作出调整。该公司在同一天发布的iPhone 15新款手机改变了此前的专用接口，转而采用欧盟通用的USB-C充电端口。