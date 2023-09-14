山东省滨州市无棣县：“无忧夕阳红”破解失智老年人养老难题

山东省滨州市无棣县按照山东省民政厅“1261”工作部署，通过完善养老工作推进机制，引入专业社会力量，探索失智老年人集中供养服务模式，创建了“无忧夕阳红”工作品牌，成功打造破解失智老年人“养老难”的创新案例。

在无棣县棣丰街道综合养老服务中心，老人们在护工和志愿者的帮助下一起做游戏、展才艺、做手工，享受幸福无忧的养老生活。中心在为失智老年人集中提供医疗救治、精神慰藉、日托照料等方面服务的同时，创新实施“工疗+农疗+娱疗”三疗方式。在专业医护人员指导用药和康复训练的基础上，中心帮助有劳动能力、有活动意愿的失智老年人参与制作苇帘、渔网等手工制品，开展书画、歌舞、棋牌活动，让失智老年人感受集体温暖。

为夯实失智老年人养老服务基础，无棣县对全县12家乡镇街敬老院开展“公建民营”改革。其中，升级棣丰街道、柳堡镇敬老院为托养康复型养老机构，为失智老年人提供集中专业化医养服务，并通过公开招标的方式，引入专业社会力量，实现了委托运营、社会化、专业化管理。

今年以来，无棣县已投入政府资金、福彩公益金、慈善和社会资金等资金430余万元，用于开展失智老年人养老服务工作。投入30余万元建设“F享无棣”智慧养老平台，同步为老年人配备具有定位功能的物联网手机，开通服务专线，提供呼叫求助、安全管理、监护照料等服务。同时，对全县敬老院老年人饮食起居、护理员服务工作开展等情况进行监管，探索形成了服务对象“指尖求助”、服务机构“线上调度”、服务人员“掌上汇报”、民政部门“网上监管”的综合服务监管模式。

未来，无棣县将继续做好宣传和服务工作，健全养老服务体系，营造关心爱护失智老人的良好氛围，努力推动“无忧夕阳红”再上新台阶。

（作者：王晓红 蔡建海）