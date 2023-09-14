我科研人员成功绘制人体免疫系统发育图谱

本报深圳9月13日电 记者严圣禾、通讯员赵梓杉13日从中国科学院深圳先进技术研究院（以下简称“深圳先进院”）获悉，我国科研人员首次成功绘制覆盖组织范围广、时间跨度长、采样密度高的人体免疫系统发育图谱。

免疫细胞作为防止病毒细菌等病原体入侵人体的“卫士”，是免疫系统不可或缺的组成部分。明确免疫细胞类型、分化及功能状态，对理解免疫力和揭示免疫相关疾病的发生发展机制具有重要意义。

此次研究成果有望推动全球免疫学和发育生物学领域的发展。中国科学院院士、厦门大学教授韩家淮介绍：“该研究拓展了人们对人体免疫发育特别是巨噬细胞多样性、分化和功能的认知，有助于深入理解免疫系统的功能和调控机制，为疾病诊断、免疫治疗和新疗法开发提供重要的基础。”

值得一提的是，我国科研人员在此次研究中还鉴定出一群广泛存在于多个组织脏器的促血管生成巨噬细胞，以及一群在中枢神经系统外的类小胶质细胞。“类小胶质细胞的发现，将会打破‘小胶质细胞仅存在于中枢神经系统’这一固有认知。”深圳先进院李汉杰研究员表示。

据介绍，该研究成果12日发表于国际权威学术期刊《细胞》，由深圳先进院合成生物学研究所李汉杰课题组联合深圳市宝安区妇幼保健院、深圳大学、上海交通大学和复旦大学等单位共同完成，在研究过程中依托了深圳合成生物研究重大科技基础设施。