问：“春捂秋冻”适合所有人吗？

答：“春捂秋冻”的目的旨在顾护人体阳气，让身体适应季节变化，保持一种阴平阳秘的健康状态。秋冻是为了让机体在逐渐适应外界寒冷的过程中增加机体的适应力和抵抗力，对于老人、小孩及体质虚弱的人“秋冻”要谨慎。因为这类人阳气本来就不足，多穿些衣服反倒有益于固护阳气。以下六类人不宜“秋冻”：

呼吸系统疾病患者

哮喘、支气管炎病人呼吸道的防御功能比较差，受到寒冷刺激后，易加重咳嗽和喘息等症状。

心脑血管疾病患者

寒冷容易导致人体的血管紧张，严重时还会导致冠心病患者发生心绞痛、心肌梗塞等症状，甚至还会使血管脆裂发生中风，引起偏瘫，危及生命。

胃病患者

胃肠道对寒冷的刺激非常敏感，冷空气侵犯胃肠，导致并发症。如果防护不当，就会使旧病复发。溃疡病人受寒冷的刺激后，还会引发更严重的并发症。

关节炎患者

“老寒腿”属于中医“痹症”范畴，即类风湿性关节炎、骨性关节炎等骨关节病。受寒时老寒腿会使疼痛加重，应该注意腿部保暖。

体寒的女性

虚寒体质的女性，一到冬天就手脚冰凉，小腹寒冷的女性朋友，秋季一定要注意自己脚踝、腹部、腰部等部位的保暖，避免加重体寒，甚至疾病的侵扰。

糖尿病患者

寒冷时肌体内很多激素水平会升高，使血糖升高病情加重。寒冷刺激不但会加重糖尿病，还可能加重微循环障碍，甚至可能诱发急性并发症。

——《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》