裸盖菇素对重度抑郁症有疗效

一项新研究揭示了裸盖菇素对重度抑郁症患者的疗效和安全性。研究发现，重度抑郁症患者单次服用25毫克裸盖菇素，并被给予心理支持后，裸盖菇素的抗抑郁作用会迅速起效，患者的抑郁症状也会持续减轻，且不会出现标准抗抑郁药物带来的副作用。相关论文发表在最新一期《美国医学会杂志》上。

2019年12月至2022年6月，研究团队在美国11个研究点开展了这项随机、双盲、安慰剂对照Ⅱ期试验，涉及104名重度抑郁症确诊患者。参与者接受了25毫克的裸盖菇素或100毫克剂量的烟酸（安慰剂）以及心理支持，随后研究团队评估了给药43天内的结果。

研究显示，与服用烟酸相比，从开始到第8天和从开始到第43天，裸盖菇素治疗与蒙哥马利抑郁量表（MADRS）得分显著降低有关。MADRS量表共10个条目，评估抑郁症的核心情绪症状，如悲伤、紧张、倦怠、悲观思维和自杀念头等，用于反映抗抑郁治疗的效果及监测患者的病情变化。此外，与服用烟酸相比，裸盖菇素治疗也显著降低了Sheehan残疾量表（SDS）的得分。SDS可生成与工作残疾、社会生活残疾和家庭生活残疾相关的分数。

研究发现，裸盖菇素治疗会降低疾病严重程度、减轻自我报告的抑郁和焦虑症状，以及提高生活质量。而且，裸盖菇素治疗不会导致情绪迟钝，这通常是标准抗抑郁药物可能带来的副作用。